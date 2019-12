Navijači Juvea emotivni, jedan natpis izazvao pozornost: Komunizam i Mario Mandžukić...

Mario Mandžukić prošao je u nedjelju poslijepodne liječnički pregled i pitanje je trenutka kada će službeno postati novi član katarskog kluba Al-Duhaila.

Objavio je to poznati talijanski novinar Nicholas Schira na svom profilu na Twitteru, pa dodao da će nekadašnji hrvatski reprezentativac potpisati 12 milijuna eura vrijedan ugovor do 2021. godine. Za sada nema informacije koliko će ne ime odštete utržiti Juventus, ali navijači talijanskog kluba emotivnim porukama opraštaju od našeg igrača.

Pisali smo već o poruci navijača Napolija koji je napisao.

- Mario Mandžukić jedini je igrač Juventusa kojeg bih ukrao i doveo u Napoli da sam mogao, jedini. Ratnik kojem sam se oduvijek divio.

A donosimo i neke od reakcija navijača Juvea koji se emotivnim objavama na Instagramu i Twitteru opraštaju od hrvatskog 'ratnika'.

- Ratniče, hvala na svemu. Bio si primjer na i van terena.

- Hvala na svemu Mario. Moj jedan jedini.

Grazie di tutto Marione ❤️



My one and only 🦁❤️ #Mandzukic pic.twitter.com/idc4nrO2Ms