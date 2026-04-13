KLUBOVI GLASOVALI

Italija nakon debakla protiv BiH uskoro dobiva novog predsjednika saveza

13.04.2026.
u 23:10

Klubovi talijanske Serie A u ponedjeljak su u velikoj većini glasovali za bivšeg talijanskog sportskog šefa Giovannija Malaga za predsjednika Talijanskog nogometnog saveza (FIGC), koji je u krizi nakon što se reprezentacija nije kvalificirala za Svjetsko prvenstvo 2026.

„Osamnaest od 20 klubova talijanske prve lige izabralo je Giovannija Malaga“, objasnio je predsjednik Lega Serie A Ezio Simonelli na konferenciji za novinare nakon glavne skupštine saveza u Milanu. "Dva kluba koja nisu glasala za njega, Lazio i Verona, učinila su to iz proceduralnih razloga: prvo su htjeli razgovarati o programu, a zatim o kandidatima“, dodao je.

Malago (67), predsjedavao je Talijanskim nacionalnim olimpijskim odborom (CONI) od 2013. do 2025. i vodio je organizacijski odbor za Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu-Cortini.

Od ostavke Gabrielea Gravine, predsjednika FIGC-a od 2018., početkom travnja, predstavljen je kao favorit za obnovu talijanskog nogometa, koji se nije uspio kvalificirati za Svjetska prvenstva 2018., 2022. i 2026., a svaki put je ispao u doigravanju.

Izbor novog predsjednika FIGC-a održat će se 22. lipnja. Klubovi Serie A predstavljaju 18 posto delegata koji će sudjelovati u ovoj izvanrednoj izbornoj skupštini, a samo amaterski nogomet čini čak 34 posto glasova.

Od poraza Italije u finalu europskog doigravanja protiv Bosne i Hercegovine, predsjednik Talijanskog nogometnog saveza, izbornik reprezentacije Gianluigi Buffon i glavni izbornik Gennaro Gattuso, koji je bio na toj poziciji od lipnja 2025., dali su ostavke.

Novi predsjednik stoga će morati imenovati novog izbornika, reformirati omladinsku akademiju, koja se smatra odgovornom za ponovljene neuspjehe Azzura, te upravljati kandidaturom za EURO 2032., čiji je suorganizator s Turskom, što je trnovito pitanje zbog starosti talijanskih stadiona.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana
