Španjolci se naklonili vatrenom, ovakvu čast dobiju tek rijetki nogometaši

Ante Budimir je puno više od nogometaša za navijače Osasune. S 214 nastupa i 89 postignutih golova, hrvatski napadač nije samo statistički velikan kluba, već i istinska legenda koja hoda ulicama Pamplone. Kako piše ugledni španjolski list Mundo Deportivo, sasvim je uobičajeno vidjeti Budimira poslijepodne u parku kako igra nogomet sa svojom djecom, a rijetki su dani kada ga netko ne zamoli za fotografiju. Odgovor je uvijek isti - osmijeh i pristanak. "Budimir nikad ne kaže ne", ističu Španjolci, opisujući ga kao pristupačnu zvijezdu koja je svojim golovima, ali i ljudskošću, kupila navijače za cijeli život. Njegov status nadilazi teren, postao je simbolom kluba i grada.

Njegova profesionalnost i posvećenost detaljima graniče s nevjerojatnim. Oni koji ga poznaju opisuju ga kao iznimno predanog sportaša koji ništa ne prepušta slučaju. Iza njegovih uspjeha stoji mali tim od pet stručnjaka s kojima godinama surađuje: psiholog, agent, fizioterapeut, nutricionist i taktički trener. Koliko je posvećen analizi, otkriva i anegdota iz kluba. Nakon svake utakmice, tehničko osoblje snimke stavlja na platformu dostupnu sljedećeg jutra. Međutim, Budimirovo inzistiranje natjeralo ih je da uvijek nose prijenosni disk kako bi mu snimku dali odmah. "Ponekad gleda reprize u autobusu dok idemo prema zračnoj luci. Bilo je to nešto neobično", otkrili su iz stručnog stožera, naglašavajući njegovu opsesiju napretkom.

Uhićen je Vedran Pavlek Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ta radna etika vidljiva je i na treninzima. Bivši suradnici opisuju ga kao superprofesionalca s "balkanskim mentalitetom" koji si postavlja najviše standarde. Uobičajeno je da hrvatski reprezentativac nekoliko puta tjedno, nakon završetka grupnog treninga, organizira vlastite vježbe. "Koordinira se s nekim od članova osoblja ili sa suigračima. Ako želi poboljšati završnicu, angažira bekove ili krila da mu ubacuju loptu. Sam to osmišljava i mijenja. Zaslužio je svoje mjesto kao jedan od najboljih napadača u ligi", ističu iz kluba. Ta posvećenost donijela mu je i status najboljeg strijelca Osasune u povijesti prve lige, čime je srušio rekorde stare desetljećima.

Ipak, priča o Budimiru nije potpuna bez spominjanja njegove vjere i obiteljske privrženosti. Španjolski mediji ističu da je pobožan vjernik koji, ako mu raspored dopušta, nedjeljom obavezno prisustvuje misi, bilo da igra kod kuće ili na gostovanju. Jednom je ispod dresa nosio i majicu s likom pape Benedikta XVI. Koliko mu je klub važan, pokazao je i u vrijeme dok je igrao za Mallorcu. Zbog vlastitog vjenčanja propustio je prvu utakmicu doigravanja za ulazak u prvu ligu. Iz vlastitog džepa platio je privatni avion kako bi se što prije vratio na uzvrat, a onda je u odlučujućoj utakmici zabio prvi gol u preokretu koji je njegovoj momčadi donio elitu. To je Ante Budimir - golgeter, profesionalac i čovjek kojeg navijači obožavaju.