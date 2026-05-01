MOŽE NA TEREN

Nijemci potvrdili: Luka Vušković se vraća! Hrvatski dragulj bit će spreman za SP

01.05.2026.
u 13:48

Tri utakmice, tri poraza i devet primljenih golova bilanca je HSV-a bez Luke Vuškovića u sastavu. Mladi hrvatski stoper vratio se treninzima, no zbog specifične klauzule u ugovoru čeka se dozvola iz Londona

Tri utakmice, tri poraza i devet primljenih golova. To je crna bilanca HSV-a otkako je Luka Vušković (19) zbog ozljede morao napustiti teren. Hrvatski stoper, koji je na posudbi iz Tottenhama, propustio je ključne dvoboje protiv Stuttgarta (0:4), Werdera (1:3) i Hoffenheima (1:2), a njegov izostanak produbio je krizu u klubu koji se grčevito bori za ostanak u Bundesligi. Posljednju pobjedu upisali su još početkom ožujka, nakon čega su u šest utakmica osvojili samo dva boda. Kontuzija koljena s unutarnjim krvarenjem, kako su navodili njemački mediji, udaljila je Vuškovića s terena i gurnula HSV prema opasnoj zoni.

Nakon tjedana neizvjesnosti, vijest o njegovu povratku treninzima dočekana je s golemim olakšanjem u Hamburgu. Mladi reprezentativac prvo je radio individualno s rehabilitacijskim trenerom Sebastianom Capelom, a nedavno se priključio i ostatku momčadi. Time su odagnane bojazni o ozbiljnijoj prirodi ozljede koja bi mu mogla ugroziti i budućnost, a pokazalo se da mu je nakon iznimno naporne sezone prvenstveno bila potrebna stanka za oporavak. Optimizam nije skrivao ni trener Merlin Polzin, koji je Vuškovićev povratak na travnjak opisao slikovito: "Prije svega, ovo je stvarno dobro: sunce sija, Luka je tu. Prekrasno. To mi daje dobar osjećaj da je bol popustila."

Ipak, Polzin poziva na oprez i ne želi ništa riskirati. "Luka je odradio gotovo cijeli trening s momčadi. Jasno je da je napredovao i, što je najvažnije, ne osjeća bol. Postoji mogućnost da se vrati u sastav za utakmicu protiv Eintrachta, no pokušavamo naći pametno rješenje koje će koristiti i njemu i nama", izjavio je trener za njemački Bild. Odluka o njegovu nastupu u ključnoj utakmici u Frankfurtu bit će donesena nakon pažljive procjene, no već sama njegova prisutnost na treningu podigla je moral u svlačionici.

Do kraja sezone ostala su još samo tri kola, a HSV se nalazi na 15. mjestu, sa samo pet bodova više od St. Paulija koji drži poziciju za doigravanje za ostanak. Gostovanje kod Eintrachta, koji se bori za Europu, stoga je od presudne važnosti. Povratak Vuškovića, čak i ako ne bude potpuno spreman, smatra se ključnim za stabilizaciju obrane i hvatanje bodova spasa koji bi osigurali prvoligaški status.

Vatreni HSV Luka Vušković

