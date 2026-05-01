Engleski vratar ne mari za Hrvatsku: Imamo priliku osvojiti Svjetsko prvenstvo

Pickfordu, 32-godišnjem čuvaru mreže Evertona, to će biti treće Svjetsko prvenstvo. „Želim ga osvojiti. Mislim da imamo dobru priliku“, izjavio je i dodao da uvijek puno traži od sebe samog. Engleska i Hrvatska će 17. lipnja igrati u američkom gradu Dallasu. U skupini su još Gana i Panama. „Mi odlazimo ondje kako bismo pobijedili u svakoj utakmici i stvorili zamah u grupnoj fazi“, rekao je vratar s 82 nastupa za reprezentaciju. „Svaka od tih momčadi je zasluženo na prvenstvu, pa smo svjesni da će te utakmice biti teške, ali mi moramo biti na svojoj najboljoj razini u svakoj od njih“, dodao je.

Upitan vraća li utakmica s Hrvatskom sjećanja na 2018. godinu kada je u polufinalu Svjetskog prvenstva njegova reprezentacija ispala na produžetke, Pickford je odgovorio da tada Engleska nije uspjela prelomiti susret. „Kada je Tripps (Kieran Trippier) zabio iz slobodnog udarca, osjećaj je bio fantastičan“, prisjetio se pogotka iz pete minute. „Ali nismo nikako uspijevali zabiti drugi gol koji bi 'ubio' utakmicu i povećao pritisak. Oni su se zatim vratili i učinili dovoljno da pobijede“, rekao je. Ivan Perišić, 36-godišnji krilni igrač, koji će biti i na ovom prvenstvu, zabio je gol u 68. minuti za 1-1. Pobjedu Hrvatskoj donio je napadač Mario Mandžukić u 109. minuti.

Engleska čeka na naslov svjetskog prvaka od 1966. „Pritisak je prisutan kada god odjeneš engleski dres, ali nema ničeg boljeg od toga. Ja napredujem pod pritiskom. I nema boljeg osjećaja nego doći na Svjetsko prvenstvo, izaći prije utakmice, vidjeti sve te engleske navijače ondje i znati da te čitav svijet gleda“, rekao je. Engleska će doputovati nešto ranije na prvenstvo kako bi se pripremila za moguću vrućinu. „Znamo da će biti vruće pa zato dolazimo ranije u kamp, a odigrat ćemo i dvije utakmice u takvim uvjetima. Dobro sve planiramo pa vjerujem da ćemo biti spremni za sve okolnosti kada lopta krene s centra 17. lipnja“, izjavio je.

Engleska će u južnoj Floridi odigrati pripremne utakmice s Novim Zelandom 6. lipnja i Kostarikom 10. lipnja. Pickford se slaže da na ovom Svjetskom prvenstvu nema jasnog favorita za osvajanje pa kaže da je zato još važnije dobro se pripremiti i odigrati maksimalno dobro u svakoj utakmici. „Moramo se pripremit bolje od drugih, a onda u pravom trenutku dosegnuti vrhunac. Ovo neće biti mirno jedrenje. Sve će ovisiti o tome kako ćemo navigirati“, rekao je.

Engleska je prošli mjesec remizirala s Urugvajem 1-1 te izgubila od Japana s 0-1 u prijateljskim susretima. Pickford, međutim, vjeruje da je njegova momčad dovoljno snažna. „Ja iskreno mislim da smo mi jedna od najboljih reprezentacija“, rekao je. „No sve će ovisiti o tome hoćemo li pokazati svoju najbolju verziju“.