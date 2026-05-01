PREDSTAVILI SU MU PROJEKT

Legenda se vraća u Real? Evo kakav plan imaju s njime na Bernabeuu

Edi Džindo
01.05.2026.
u 13:20

Legendarni umirovljeni njemački veznjak u poodmaklim je pregovorima s kraljevskim klubom, najprije za ulogu savjetnika, a poslije i pomoćnika te trenera

U madridskim hodnicima ponovno se sve glasnije spominje ime jednoga od najvećih veznjaka modernog nogometa. Toni Kroos, čovjek koji je obilježio eru Real Madrida, mogao bi se vratiti, ali u potpuno novoj ulozi. Prema informacijama iz krugova bliskih klubu, Real Madrid već neko vrijeme vodi konkretne razgovore s 36-godišnjim umirovljenim njemačkim nogometašem o njegovu mogućem povratku u klupsku strukturu. No, nije riječ o povratku na teren – već o ulozi koja bi uključivala ozbiljnu odgovornost u sportskom segmentu kluba.

Kroos je, podsjetimo, zaključio karijeru nakon nastupa za Njemačku na Europskom prvenstvu 2024., i to unatoč želji Reala da produlji suradnju. Odluka je tada bila jasna, obitelj i život izvan nogometa dobili su prednost. Od tada se posvetio vlastitim projektima, prije svega razvoju svoje akademije u Madridu, ali i drugim osobnim inicijativama. Ono što je posebno zanimljivo jest ideja koju u Madridu ozbiljno razmatraju: Kroos kao dio sportske hijerarhije, slično putu kojim je krenuo Zinedine Zidane. Francuz je, podsjetimo, počeo kao savjetnik, a poslije je izrastao u jednog od najtrofejnijih trenera u povijesti kluba. Sličan scenarij sada se nazire i za Kroosa.

Uloga još nije definirana do kraja, no jasno je da bi uključivala sudjelovanje u planiranju momčadi za blisku suradnju s predsjednikom Florentinom Perezom i koordinaciju s ostalim ključnim ljudima, a i svakodnevnu prisutnost u trening-centru. U Madridu Kroosa vide kao čovjeka iznimna nogometnog razumijevanja, ali i karaktera, profil koji nedostaje u svlačionicama najviše razine.

Istina, ovakav razvoj događaja bio bi svojevrsno iznenađenje. Nisu prošle ni dvije godine od njegova oproštaja, i to u trenutku kada je još bio na vrhuncu. Karijeru je zaključio onako kako drugi mogu samo sanjati – s dvostrukom krunom, naslovima u Ligi prvaka i La Ligi. U deset godina na Santiago Bernabéuu osvojio je čak 23 trofeja, uključujući pet Liga prvaka. Dodamo li tomu i naslov svjetskog prvaka s Njemačkom iz 2014., jasno je o kakvoj je karijeri riječ.

Razlozi za povratak postoje. Real Madrid u posljednje dvije sezone nije bio na razini na koju je navikao svoje navijače, a Kroosov autoritet i znanje mogli bi biti upravo oni elementi koji nedostaju, smatra se u Realu. Kroos je u međuvremenu često isticao kako već sada "živi nogomet" zahvaljujući svojoj Akademiji Toni Kroos, koju je pokrenuo nakon umirovljenja, pa ideja o trenerskoj karijeri više ne djeluje kao daleka opcija.

Ako bi se priključio klubu, realan scenarij bio bi postupni razvoj – od savjetničke uloge, preko rada za prvu momčad, pa sve do eventualnog ulaska u trenerske vode. Podsjetimo, Zidane je počeo kao savjetnik, nastavio kao pomoćnik Carlu Ancelottiju, a potom ispisao povijest s tri uzastopne Lige prvaka.
nogomet Real Madrid Toni Kroos

