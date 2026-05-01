Predsjednik Fife pokušao zbližiti Izraelce i Palestince pa izazvao prvorazredni skandal

Nakon što su se dvojica dužnosnika obratila kongresu, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino pozvao ih je na pozornicu u, činilo se, unaprijed dogovorenom rukovanju. Stajali su daleko jedan od drugoga, a Rajoub je glasno protestirao od mikrofona prije nego što je napustio pozornicu. Nakon što su dvojica čelnika napustila pozornicu u Kongresnom centru u Vancouveru, Infantino im je zahvalio na obraćanju delegatima i pozvao na jedinstvo. "Predsjedniče Rajoub, potpredsjedniče Suleiman, surađujmo. Surađujmo kako bismo djeci dali nadu. Surađujmo na ovome", rekao je Infantino.

Govoreći na kongresu, Rajoub je pozvao FIFA-u da se pozabavi tvrdnjama Palestinskog nogometnog saveza da je Izrael prekršio propise protiv diskriminacije dopuštajući klubovima sa sjedištem u naseljima na Zapadnoj obali. Potvrdio je da Palestinski nogometni savez slučaj pokreće pred Sudom za sportsku arbitražu nakon što je FIFA u ožujku odlučila da neće suspendirati Izrael zbog njegovih klubova na Zapadnoj obali.

FIFA je kao razlog navela neriješen i složen pravni status Zapadne obale, ali u zasebnom slučaju koji uključuje izraelski klub, kaznila je Izraelski nogometni savez s 190.000 dolara zbog disciplinskih prijava koje se odnose na diskriminaciju i rasističko zlostavljanje, plus uvredljivo ponašanje i kršenje načela fair playa. Nakon kongresa, Rajoub je uputio strastveni apel, pitajući ima li Izrael "uopće pravo biti dio FIFA-e".

"Sa svoje strane, i dalje poštujem i slijedim sve pravne postupke putem FIFA-inih institucija, ali mislim da je vrijeme da shvatimo da Izrael treba biti sankcioniran zbog kršenja FIFA-inih statuta i ljudskih prava", rekao je Rajoub.

Vršitelj dužnosti glavnog tajnika Izraelskog nogometnog saveza, Yariv Teper, nije komentirao detalje Rajoubovih komentara, ali je rekao da će savez biti spreman surađivati ​​sa svojim palestinskim kolegama. "Nalazimo se na FIFA-inom kongresu. Naša je misija promovirati nogomet i bolju budućnost za sve regije", rekao je Teper.