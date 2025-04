Na Maksimiru se dogodila - katastrofa. Titula? Pa samo u ligi za ostanak imali su manje bodova...

Ušli smo u samu završnicu sezone u HNL-u, u posljednjoj smo četvrtini prvenstva, a drama je na vrhuncu. Tri kluba objektivno se bore za trofej, u igri je još 27 bodova, a Hajduk se nalazi u najboljoj situaciji. I to ne samo zbog činjenice da je dosad skupio najviše bodova (51), već i zbog drugih parametara. Splićani, naime, imaju najbolji raspored do kraja, oba njihova izravna rivala, Rijeka i Dinamo, moraju doći na Poljud, u njihovu utvrdu u kojoj ove sezone nemaju poraz (11 pobjeda i tri remija). Uz to, uz Hajduk ide i poznata navijačka euforija koja mu, doduše, može biti i dvosjekli mač zbog pritiska, ali i vjetar u leđa. I dok su se prijašnjih godina bijeli mogli slomiti pod pritiskom, ovoga puta u svojoj momčadi imaju igrače koji taj teret mogu podnijeti. I to u svakoj liniji u polju barem po jednog.

Tu je Filip Uremović kao obrambeni stup, a riječ je o igraču koji je godinama igrao u inozemstvu i ima puno "ozbiljnih" utakmicama u nogama, u dresu vatrenih dvaput je igrao protiv moćne Francuske te je s ljubljanskom Olimpijom osvajao naslov prvaka. U vezi je Ivan Rakitić, čovjek o čijoj karijeri ne treba trošiti riječi jer je osvojio sve i igrao na najvećim svjetskim pozornicama, a u vrhu napada igra Marko Livaja koji je godinama nositelj igre Hajduka i najbolji igrač lige te napokon svoj teret može podijeliti s drugima. I na koncu, na klupi imaju Gennara Gattusa koji možda nije najbolji trener na svijetu, ali je u Split donio iskustvo, pragmatičnost i u momčad usadio nevjerojatnu borbenost.

Uz to je, što god neki mislili, Hajduk doveo u nikad bolju situaciju. Pod time mislimo na činjenicu da nikad u povijesti Lige 10 (od sezone 2013./14.) bijeli nisu devet kola prije kraja bili vodeći. Pet puta su, doduše, imali više bodova, ali situacija je bila znatno lošija. U sezoni 2013./14. imali su 52 boda nakon 27 kola, ali su bili tek treći, s 13 bodova iza Dinama. U sezoni 2017./18. imali su također 52 boda, osam manje od plavih. Više bodova nego sada imali su i u sezonama 2021./22. i 23./24., ali su bili tek treći na ljestvici, dok su 2022./23. s 53 boda bili drugi, ali sa sedam bodova manje od Dinama. Sve je, dakle, u rukama majstora s mora, pitanje je samo hoće li to kapitalizirati. Prema svemu sudeći, najveći konkurent bit će im Rijeka koja zaostaje samo bod, ali do kraja prvenstva mora i u Zagreb i u Split. Vidjet ćemo može li Đalovićeva momčad nastaviti sa sjajnim partijama u derbijima.

A Dinamo? Kaže se: "Sto baba, kilavo dijete." Tako je i u Maksimiru: tri trenera, tri različite filozofije u sezoni i dobiješ, bodovno gledano, katastrofu. Samo su jednom plavi nakon 27 kola imali manje bodova, a bilo je to 2004./05. kad se u Maksimiru igrala Liga za ostanak. Tada su u 27 kola skupili 40 bodova, šest manje nego sada. U preostale 32 sezone uvijek su ih na kontu imali više, a u najgoroj od njih u ovom su razdoblju imali 53 boda. Da ne spominjemo 2006./07. kada su imali 74 boda, 28 više nego sada. Situacija, dakle, nije dobra za Zagrepčane, ali zbog navike osvajanja trofeja nikad ih se ne smije podcijeniti.