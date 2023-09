'Na kraju je bila panika. 1:0 pobjeda je možda malo, a jedva čekam Tursku u Osijeku'

Hrvatska nogometna reprezentacija zasjela je na vrh ljestvice skupine D kvalifikacija za odlazak na EURO 2024. 1-0 gostujućom pobjedom protiv Armenije u Erevanu. Nakon uvjerljivog slavlja protiv Latvije u Rijeci, Hrvatska je ovaj "mini ciklus" zaokružila i minimalnom pobjedom u Armeniji.

Pogodak odluke zabio je Andrej Kramarić u 13. minuti postigavši 26. gol u 77. nastupu u hrvatskom dresu i trenutačno je peti strijelac u povijesti naše reprezentacije.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Imali smo kontrolu i puno posjeda danas, jedan gol je falio da privedemo utakmicu kraju. Onda je krenula panika i to se obično tako dogodi. Sada smo osvojli šest bodova, protivnik je bio težak i kompaktan, nismo srljali. 1:0 je možda malo, ali najvažnije je da smo pobjedili. Izjednačenje s Bilićem po pobjedama? Ne pratim to, važnije je da smo napravili veliki korak prema Njemačkoj. U ovom ciklusu smo dobili šest bodova, nismo pali i izgubili glavu, ovo su protivnici koji su teške utakmice. Hrvatska već godinama igra teške utakmice, nismo izgubili motivaciju i to je dobro.

VEZANI ČLANCI:

- Ivanušec i Petković su odigrali jako dobro, zadovoljan sam. To je taj Petković koji mi treba, nadam se da će tako biti i u listopadu. Idemo korak po korak, imamo Tursku i Wales, moramo što prije osigurati plasman na Euro da se ne borimo u zadnjim utakmicama. Spremamo se za Tursku, nadam se da ćemo opet biti pravi. Jedva čekam utakmicu na Opus Areni, idemo u Slavoniju po tri boda - rekao je izbornik Zlatko Dalić.