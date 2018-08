Mourinhu sigurno loše sjeo Linekerov komentar na Unitedovu igru

Na otvaranju sezone u engleskoj ligi Manchester United je pobijedio Leicester s 2:1. Menadžer Jose Mourinho hvalio je igru Paula Pogbe. Francuz je u 3. minuti zabio jedanaesterac te je odigrao sjajnih 80 minuta.

- Pogba je bio zvijer na terenu! Mislili smo da neće izdržati više od sat vremena, a on je igrao 80 minuta - istaknuo je Mourinho, a Paul Pogba je izabran za igrača utakmice.

Crveni vragovi izborili su pobjedu, ali igrom nisu previše oduševili, zadovoljni mogu biti samo navijači i Jose Mourinho.

Leicester dominating, but it’s always hard when the underdogs get an early goal and then just park the bus.