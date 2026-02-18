Košarkaš LA Lakersa uhićen zbog posjedovanja marihuane

Centar Los Angeles Lakersa Deandre Ayton uhićen je u utorak u međunarodnoj zračnoj luci Lynden Pindling na Bahamima zbog posjedovanja male količine marihuane.
Ayton, rodom s Bahama, kratko je pritvoren, a zatim pušten, rekli su izvori. Košarkaška zvijezda uhićena je dok je pokušavao napustiti zemlju. Reuters nije uspio utvrditi gdje se trenutno nalazi.
Bahamska policija i Los Angeles Lakersi nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.
Iako su Bahami poduzeli korake za legalizaciju marihuane u medicinske i vjerske svrhe, droga je i dalje ilegalna na Bahamima.
Bivši prvi izbor na draftu potpisao je dvogodišnji ugovor s Lakersima prošlog ljeta nakon što je igrao za Phoenix Sunse i Portland Trail Blazerse.
