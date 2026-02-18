Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA BAHAMIMA

Košarkaš LA Lakersa uhićen zbog posjedovanja marihuane

NBA: Philadelphia 76ers at Los Angeles Lakers
Jayne Kamin-Oncea/REUTERS
VL
Autor
Hina
18.02.2026.
u 09:30

Ayton, rodom s Bahama, kratko je pritvoren, a zatim pušten, rekli su izvori. Košarkaška zvijezda uhićena je dok je pokušavao napustiti zemlju. Reuters nije uspio utvrditi gdje se trenutno nalazi.

Centar Los Angeles Lakersa Deandre Ayton uhićen je u utorak u međunarodnoj zračnoj luci Lynden Pindling na Bahamima zbog posjedovanja male količine marihuane.

Ayton, rodom s Bahama, kratko je pritvoren, a zatim pušten, rekli su izvori. Košarkaška zvijezda uhićena je dok je pokušavao napustiti zemlju. Reuters nije uspio utvrditi gdje se trenutno nalazi.

Bahamska policija i Los Angeles Lakersi nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Iako su Bahami poduzeli korake za legalizaciju marihuane u medicinske i vjerske svrhe, droga je i dalje ilegalna na Bahamima.

Bivši prvi izbor na draftu potpisao je dvogodišnji ugovor s Lakersima prošlog ljeta nakon što je igrao za Phoenix Sunse i Portland Trail Blazerse. 
Ključne riječi
LA Lakers Deandre Ayton

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!