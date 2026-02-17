Pljušte reakcije na povijesni presedan u Ligi prvaka: 'Kad je to čuo, sudac je morao reagirati'

Nogometna Liga prvaka ušla je u drugu fazu. Po novom formatu osam prvoplasiranih momčadi iz ligaške faze prošlo je izravno u osminu finala, a tamo će im se priključiti osam momčadi koje će svoje mjesto izboriti u play-offu. Prva jučerašnja utakmica bila je prepuna preokreta i neizvjesnosti. Na kraju je Galatasaray na svom terenu svladao Juventus 5:2. Niko Kovač s dortmundskom je Borussijom svladao Atalantu (2:0). Domaću pobjedu donijeli su mu Serhou Guirassy u 3. i Maximilian Beier u 42. minuti. Mario Pašalić za talijansku je momčad odigrao cijeli susret.

Nogometni smo spektakl gledali i Francuskoj. Monaco je nakon 18 minuta imao prednost od 2:0 protiv PSG-a. Oba je pogotka postigao Folarin Balogun (1. i 18. minuta). U 22. je Vitinha promašio jedanaesterac, a sedam minuta kasnije, PSG je smanjio na 2:1 kada je zabio Doué. Izjednačio je Hakimi u 41. minuti, a na 2:3 preokrenuo je Doué u 67. minuti.

Nevjerojatna je pomisao da je Benfica izgubila prve četiri utakmice u ligaškoj fazi i još uvijek je živa u Ligi prvaka. Lisabonski klub poražen je od Qarabaga, Chelseaja, Newcastlea i Bayer Leverkusena prije nego što je ostvario prve dvije pobjede - 2:0 u gostima kod Ajaxa, a zatim 2:0 kod kuće kod Napolija.

Nakon što su izgubili od Juventusa u pretposljednjoj utakmici, Benfica je potom sudjelovala u toj izvanrednoj pobjedi od 4:2 nad Realom krajem siječnja. S istim suparnikom snage su odmjerili i sinoć. Utakmica visokih tenzija između Benfice i Real Madrida na lisabonskom Estádio da Luzu pretvorila se u potpuni kaos početkom drugog poluvremena. Nakon što je Vinicius Junior majstorskim pogotkom doveo Real u vodstvo od 1:0, umjesto slavlja nogometa, uslijedile su ružne scene. Sve je eskaliralo nakon njegove proslave ispred domaćih navijača, zbog čega je zaradio žuti karton. No, pravi problemi nastali su kada je Vinicius bijesno reagirao na nešto što mu je, tvrdi, dobacio igrač Benfice Gianluca Prestianni, optuživši ga za rasizam.

Irmão, podem falar o que quiser. Eu nunca teria cabeça para ser profissional.



Se eu sou o Vinicius, na volta do jogo, eu LEVANTO esse Argentino na porrada. Chego pra machucar mesmo.



Não tem que ter papo com esses caras não. Esse cara é tão covarde que tampou a boca porque não… pic.twitter.com/OiSTsoMFfH — Futmais | Menino Fut (@futtmais) February 17, 2026

Sudac François Letexier, odmah je prepoznao ozbiljnost situacije i aktivirao strogi UEFA-in antirasistički protokol, podigavši ruke i prekriživši ih ispred prsa u znak slova "X". Taj službeni signal označava privremeni prekid utakmice zbog diskriminacije, a cijeli stadion je utihnuo, svjestan težine optužbi i poteza suca koji je bio u prvom planu.

🚨🛑 Vinicius Jr tells the referee and then José Mourinho that Gianluca Prestianni has racially abused him.



Vini said Prestianni racially insulted while covering his mouth with the shirt.@JosePadi_ 🎥 pic.twitter.com/ffhgLgWB1P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2026

Uslijedila je desetominutna pauza ispunjena kaosom i naguravanjem igrača. Vidno potreseni Vinicius povukao se na klupu, gdje je sjedio sam dok ga je tješilo osoblje Reala. U smirivanje situacije uključio se i trener Benfice Jose Mourinho. Bivši sudac Mark Clattenburg objasnio je kako je sudac ispravno postupio. Čim je čuo rasističke povike, morao je reagirati. Cijeli incident bacio je mračnu sjenu na sportski spektakl, a o posljedicama i sankcijama će se sigurno još dugo raspravljati. Franjo Ivanović nije ulazio u igru za Benficu.