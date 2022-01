Modriću već 10. trofej za nogometaša godine i apsolutni je rekorder, slavio ispred Perišića

Kada je prije 49 godina urednik sportske rubrike Večernjeg lista Darko Draženović odlučio pokrenuti izbor za nogometaša godine, vjerojatno nije mogao ni pomisliti da će jedan igrač čak deset puta osvojiti tu nagradu, koja je tijekom godina postala prestižna i prepoznatljiva i u svijetu.

A igrač koji će deseti put podići popularnog Sikiricu je Luka Modrić, vođa hrvatske reprezentacije, skromni genij, nezamjenjiv u Real Madridu i vatrenima iako je zašao u 37. godinu.

Čak 11-orica iz HNL-a

Večernjakov žiri za 2021. godinu, sačinjen od 10 hrvatskih nogometnih velikana, plus jedan glas sportske redakcije VL-a, premoćno je za pobjednika izabrao Modrića, koji je dobio 104 od mogućih 110 bodova. Prvo mjesto osvojio je ispred Ivana Perišića (86 bodova), kojem su članovi žirija najviše honorirali sjajne igre u hrvatskom dresu te činjenicu da je bio jedan od ključnih igrača u pohodu Intera na prošlogodišnji naslov Serie A. Treće mjesto u ovogodišnjem izboru osvojio je njegov klupski kolega Marcelo Brozović s 82 boda. Na četvrtom mjestu završio je Mateo Kovačić (71), a top 5 zatvorio je junak Hajduka u 2021. godini – Marko Livaja. Zanimljivo, članovi žirija (Robert Prosinečki, Nenad Bjelica, Velimir Zajec, Ivan Buljan, Ivan Gudelj, Marko Mlinarić, Baka Slišković, Ivica Šurjak, Eduardo da Silva i Dražen Mužinić) u idealnih 10 bodovali su ukupno čak 22 različita igrača, a sjajna je stvar što su u tih 22 čak jedanaestorica tijekom 2021. godine igrala u Prvoj HNL, što je još jedan dokaz koliko je naša liga jaka. Inače, HNL Večernjakova laureata čeka od 2008. godine, kada je tu nagradu dobio baš Luka Modrić. Bila mu je to druga nagrada, jer slavio je i godinu prije toga. U anketi su dosad pobjeđivala samo petorica igrača iz klubova Hrvatske lige: 1997. Prosinečki (Dinamo), 2000. Bjelica (Osijek), 2002. Pletikosa (Hajduk), 2006. Eduardo (Dinamo) te 2007. i 2008. Modrić (Dinamo).

S desetom Sikiričinom skulpturom Modrić je apsolutni rekorder (Šuker ima šest), a ovo je Luki već šesta nagrada u nizu (2016. – 2021.). Svoju desetu nagradu Luka je osvojio posve zasluženo. Opet je briljirao u dresu Reala, pogotovo u drugom dijelu godine te dokazao da je unatoč 36 godina na leđima apsolutni motor kraljevskog kluba.

Uostalom, svojim igrama prisilio je Real da mu pripremi novi, produljeni ugovor, a to nijednom 36-godišnjaku nije uspjelo u posljednjih 30-40 godina u Realu.

– Modrić je neupitan. I tako već deset godina. Ma on će takav ostati za sva vremena, nitko mu ne može ni blizu, ne samo u našem nogometu, u reprezentaciji, nego ni u Real Madridu, on je jednostavno nedodirljiv. Bio je i najbolji igrač na svijetu, i danas je moderan igrač, vođa na terenu, ali on i sada puno trči i traži igru, uvijek ima viziju. Luka nije ni klasični razigravač, desetka ni klasični destruktivac, radilica, on je sve, jedan od najmodernijih veznih igrača – pun je hvale za Modrića ovogodišnji član žirija Velimir Zajec.

Slaže se sa Zekom i još jedan član žirija, bivši Modrićev suigrač iz reprezentacije Eduardo da Silva.

– Broj jedan je Luka, nema dileme. Nema se tu nešto posebno dodati i o njemu je sve već kazano. Kao da nešto dodajete o Messiju ili Ronaldu. On je još samo primjer da je sve moguće, kako čovjek igra s 36 godina... A sjećam se kada smo još igrali zajedno u Dinamu, već je tada bio poseban – kaže Eduardo.

Bio je Modrić sjajan u madridskom velikanu, ali blistao je i u reprezentaciji. Kapetan nas je u 2021. predvodio na Euru, a potom nas odveo i na SP u Katar. Modrićevo htijenje, volja, strast i vatra s kojom je nastupao za reprezentaciju nisu nimalo splasnuli nakon osvajanja srebra u Rusiji. On je ostao nositelj igre naše momčadi i Večernjakov žiri je to prepoznao. Nastavi li ovako, nije nemoguće da Luka u sljedećih godinu, dvije osvoji još koju Večernjakovu nagradu, nagradu koja mu je svih ovih godina bila jako bitna.

– Nagrada Večernjeg lista ima posebno mjesto u mom srcu zato što mi je jedna od prvih individualnih nagrada u životu bila kada sam 2004. godine bio proglašen Večernjakovom nadom godine. Nakon toga sam 2007. dobio prvog "Nogometaša godine". Bilo bi lijepo još koji put osvojiti nagradu, ali vidjet ćemo što donosi budućnost – rekao nam je prošle godine Modrić.

A budućnost već u zimu donosi novo natjecanje na kojem će nas povesti Luka, možda i po svoju drugu medalju s reprezentacijom! Zanimljivo, Luki će to biti već osmo veliko natjecanje s vatrenima, po čemu je već rekorder.

Prvi do Luke u izboru Večernjeg lista u 2021. bio je Ivan Perišić, koji je svoju prošlogodišnju poziciju popravio za jedno mjesto. Zanimljivo, prošle godine prvi do Modrića bio je Nikola Vlašić, koji je sada pao na 13. mjesto. Nažalost, on 2021. neće pamtiti kao idealnu, no vjerujemo da će se u 2022. potvrditi u West Hamu, a onda i imati važnu poziciju u Kataru.

Dok prošle godine u izboru među prvih šest nije bio nijedan nogometaš iz HNL-a, ovaj su put čak dvojica – Marko Livaja na petom te Mislav Oršić na šestom mjestu. A i sedmoplasirani Gvardiol pola je godine proveo u Hrvatskoj ligi.

– Prije se teško iz HNL-a dolazilo do reprezentacije, a sad to više nije tako. To je znak da nam je liga odlična. Drago mi je da sve više naših mladih igrača dobiva priliku, uvijek sam se za to zalagao – kaže član žirija Ivan Gudelj.

Kada gledamo po klubovima, najviše igrača među izabranih 22 za 2021. ima Dinamo – čak sedmoricu (Oršić, Gvardiol, Majer, Petković, Livaković, Jakić, Ivanušec), a Hajduk (Livaja i Biuk) i Osijek (Ivušić i Bočkaj) po dvojicu. Zanimljivo je i da su se među izabranima s bodovima našla trojica vratara – Livaković, Grbić i Ivušić.

Velikani bez "Nogometaša"

Inače, Večernjakov nogometaš godine najprestižniji je izbor najboljih nogometnih pojedinaca još iz vremena bivše Jugoslavije. U ovoj anketi, koju je 1972. pokrenuo naš bivši urednik, doajen sportskoga novinarstva Darko Draženović, (1944. – 2015.), oduvijek su vladali najviši kriteriji, jer je žiri sačinjen od bivših reprezentativaca. Zanimljivo, među laureatima svoje mjesto nisu uspjele zauzeti nogometne veličine poput Joška Skoblara, Dragana Džajića, Vahida Halilhodžića, Jurice Jerkovića, Zlatka Kranjčara ili, u novije vrijeme, Roberta Jarnija, Aljoše Asanovića, Igora Cvitanovića, Dražena Ladića, Nike i Roberta Kovača, Marija Stanića, Darija Srne, Milana Rapaića, Nike Kranjčara... Toliko je jaka konkurencija uvijek bila.

Poredak za 2021.

1. Luka Modrić (Real) - 104 boda

2. Ivan Perišić (Inter) - 86

3. Marcelo Brozović (Inter) - 82

4. Mateo Kovačić (Chelsea) - 71

5. Marko Livaja (Hajduk - 45

6. Mislav Oršić (Dinamo) - 38

7. Joško Gvardiol (Dinamo, Leipzig) - 37

8. Mario Pašalić (Atalanta) - 26

9. Bruno Petković (Dinamo) - 22

10. Lovro Majer (Dinamo, Rennes) - 21

11. Andrej Kramarić (Hoffenheim) - 17

12. Dejan Lovren (Zenit) - 16

13. Nikola Vlašić (CSKA, West Ham) - 11

14. Dominik Livaković (Dinamo) - 9

15. Ivan Rakitić (Sevilla) - 6

16. Josip Juranović (Legia, Celtic) - 4

17. Luka Ivanušec (Dinamo) - 2

18. Ivica Ivušić (Osijek) - 2

19. Ivo Grbić (Atletico, Lille) - 2

20. Stipe Biuk (Hajduk) - 2

21. Kristijan Jakić (Dinamo, Eintracht) - 1

22. Petar Bočkaj (Osijek, Dinamo) - 1

Ovogodišnji žiri

Robert Prosinečki

Nenad Bjelica

Velimir Zajec

Ivan Buljan

Ivan Gudelj

Marko Mlinarić

Baka Slišković

Ivica Šurjak

Eduardo da Silva

Dražen Mužinić

Sportska redakcija Večernjeg lista

Svi osvajači nagrade

1972. Dušan Bajević

1973. Enver Marić

1974. Josip Katalinski

1975. Ivan Buljan

1976. Ivica Šurjak

1977. Dražen Mužinić

1978. V. Đoni, N. Stojković

1979. V. Zajec, S. Sušić

1980. Vladimir Petrović

1981. Zlatko Vujović

1982. Ivan Gudelj

1983. Zoran Simović

1984. Velimir Zajec

1985. Blaž Slišković

1986. Semir Tuce

1987. Marko Mlinarić

1988. Dragan Stojković

1989. Dragan Stojković

1990. Robert Prosinečki

1991. Zvonimir Boban

1992. Davor Šuker

1993. Alen Bokšić

1994. Davor Šuker

1995. Davor Šuker

1996. Davor Šuker

1997. R. Prosinečki, D. Šuker

1998. Davor Šuker

1999. Zvonimir Boban

2000. Nenad Bjelica

2001. Igor Tudor

2002. Stipe Pletikosa

2003. Dado Pršo

2004. Dado Pršo

2005. Dado Pršo

2006. Eduardo da Silva

2007. Luka Modrić

2008. Luka Modrić

2009. Ivica Olić

2010. Ivica Olić

2011. Luka Modrić

2012. Mario Mandžukić

2013. Mario Mandžukić

2014. Luka Modrić

2015. Ivan Rakitić

2016. Luka Modrić

2017. Luka Modrić

2018. Luka Modrić

2019. Luka Modrić

2020. Luka Modrić

2021. Luka Modrić

