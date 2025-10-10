Naši Portali
reprezentacija

Modrić se oglasio nakon teške utakmice: Evo kako motivira suigrače

Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
10.10.2025.
u 22:45

Hrvatske reprezentativce već u nedjelju očekuje nova utakmica, a protivnik će biti najslabija reprezentacija u skupini - Gibraltar. U prvom susretu ovih dvaju suparnika, Hrvatska je u gostima slavila s velikih 7:0.

Hrvatska nogometna reprezentacija remizirala je u gostima kod Češke u petom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 20206. Te su dvije reprezentacije tako ostale izjednačene na vrhu skupine L s 13 bodova, a Hrvatska drži prvo mjesto zbog puno bolje gol-razlike. Treba dodati i kako su vatreni dosad odigrali utakmicu manje od prvih prattielja.

Večer nakon zahtjevnog susreta u Pragu, na društvenim mrežama oglasio se kapetan Hrvatske Luka Modrić koji je sinoć odigrao 191. utakmicu u nacionalnom dresu po čemu je apsolutni rekorder. 40-godišnji mađioničar u veznom redu podijelio je tri fotografije s jučerašnje utakmice te kratko i jasno poručio:

Evo s kojim sastavom će Dalić večeras napasti Čehe. Napravit će promjenu u napadu

- Korak bliže našem cilju!


Hrvatske reprezentativce već u nedjelju očekuje nova utakmica, a protivnik će biti najslabija reprezentacija u skupini - Gibraltar. U prvom susretu ovih dvaju suparnika, Hrvatska je u gostima slavila s velikih 7:0, a sličan scenarij nada se ponoviti i u Varaždinu u nedjelju.

Modrićeva objava odlično je primjena među navijačima koji u komentarima ostavljaju emotikone srca i vatre te poruke poput "Ti si naš ponos, kapetane!", "Najbolji svih vremena", i "Idemo zajedno do cilja!". U komentarima mu se javio i bivši suigrač iz madridskog Reala, legendarni Brazilac Marcelo koji je objavio emotikon sa srcima.

Njih dvojica svlačionicu u Realu dijelili su od 2012. do 2022. kada je brazilski lijevi bek prešao u Olympiacos. Modrić je Real napustio tek prošlog ljeta kada se pridružio Milanu gdje i dalje oduševljava svojim igrama iako je već ušao u peto desetljeće života.

22:57 10.10.2025.

ovaj eksperiment s riječkim igračima je nadam se gotov. a trpjeti kramarića kao "kreativnu špicu" je već stvar mazohizma

