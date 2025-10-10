Krenulo zagrijavanje za Gibraltar: vatreni odradili trening u Dalićevom gradu
Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u nedjelju očekuje utakmica šestog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. Protivnik će biti Gibraltar, reprezentacija koju su vatreni u lipnju u gostima svladali s čak 7:0.
Hrvatska bi pobjedom, koja se i očekuje, zadržala prvo mjesto u skupini L, a do kraja kvalifikacija mora nastaviti pobjeđivati budući da ju od Češke odvaja samo gol-razlika. Iako, vatreni su odigrali i utakmicu manje od prvih pratitelja.
Vatreni će do kraja kvalifikacija odigrati još dvije utakmice u studenom - protiv Farskih Otoka kod kuće i u gostima protiv Crne Gore. Plasman na svjetsku smotru osigurat će samo prvoplasirana reprezentacija u skupini, a druga najbolja momčad ide u dodatne kvalifikacije.