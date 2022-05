VIDEO Emotivni Modrić nakon finala ekskluzivno za Večernji list: Nitko nije vjerovao u nas...osjećam se fenomenalno!

Real Madrid pobijedio je u sinoćnjem susretu finala Lige prvaka Liverpool rezultatom 1-0. Gotovo punih 90 minuta na terenu je bio i hrvatski kapetan Luka Modrić.

Smirenost i sigurnost koju Modrić donosi na teren Ancelotti je ponovno prepoznao. Iako Luka na leđima ima 36-godina, igra kao da mu je upola toliko i definitivno je jedan od najvećih, ako ne i najveći.

No, svejedno počela su šuškanja oko nastavka karijere, iako je Luka još prije dva mjeseca u izjavama dao naslutiti da će želi ostati u Kraljevskom klubu, nakon što je propao Mbappeov transfer Madriđanima više ništa nije sigurno.

Naša novinarka nakon sinoćnjeg finala razgovarala je s Lukom oko pola dva ujutro kada je Modrić uspio doći do zone za novinare.

Kako se osjećate nakon još jednog finala?

Kako se osjećam? Fenomenalno.

Je li ista euforija bilo prvo ili peto?

Pa je...prvo je uvijek posebno, ali ova peta isto je velika sreća prisutna. Pogotovo na način koji smo došli do ove titule, stvarno je bilo impresivno od početka do kraja. Nitko nije vjerovao u nas, nitko nam nije davao velike šanse, ali mi smo sa vjerom sa kvalitetom, sa samopouzdanjem, sa karakterom došli ovdje i osvojili petu titulu.

Kakvi su planovi sada ide li produljenje ugovora sa Realom?

Vidjet ćemo, planovi su sada - dobro feštat i onda se priključiti reprezentaciji...

Sada ste podigli još jedan pehar, na kraju godine očekuje nas Svjetsko prvenstvo, kakve su želje i očekivanja?

Pa vidjet ćemo ima još dugo, dugo vremena. Prvo treba, kako sam rekao proslaviti ovo dobro koji dan, poslije imamo reprezentaciju, Ligu nacija pokušati odigrati dobro, napraviti dobar rezultat u ove četiri utakmice i dobro se odmoriti. Bit će vremena za razmišljanje o sljedećoj sezoni i o Svjetskom prvenstvu.

No, čini se kako je izgledno to da Luka ostaje u Realu jer je za Kraljevski klub potpisao ugovor do lipnja 2023. Modrić se još jednom osvrnuo na titulu:

Kada vidite kako mi igrači osjećamo ovaj dres, kako volimo ovaj klub, onda je jasno od kuda toliko uspjeha i ovako dobrih rezultata. Pet Liga prvaka se činilo nestvarno, no eto, sada ih imamo. Nadam se da će doći još koja. - dodao je Luka.

Real Madrid, osnovan prije 120 godina, osvojio je 14. naslov prvaka Europe. Iz svojih posljednjih osam finala svaki put je izišao kao pobjednik:

Osvrt na utakmicu?

U prvom poluvremenu nismo igrali dobro no u drugom dijelu nakon gola koji nam je bio poništen počeli smo igrati više, a također i vjerovati više. Na kraju smo pobijedili - zaključio je Luka.

Dodajmo, kako je ovo Realu rekordni 14 trofej Lige prvaka. Kraljevima je ova sezona kao iz snova jer su osvojili i španjolsko prvenstvo te španjolski Superkup.