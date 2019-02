Modrić je ovako zaustavio Messija, pa postao hit na internetu

Barcelona je u finalu Kupa kralja. Katalonska momčad je na Santiago Bernabeuu pobijedila Real s 3:0, prvi susret završio je 1:1.

Kraljevskom klubu to je bio peti El Clasico u kojem nije pobijedio, a u tri utakmice bolja je bila Barca. Dvostruki strijelac u katalonskoj momčadi bio je Suarez, a treći pogodak bio je autogol Varanea.

>> Pogledajte video: Svijet je dobio novog kralja - Luku Modrića

Lionel Messi ovaj se put nije upisao u strijelce, ali je ponovno Realovoj obrani zadavao mnogo glavobolje.

Igrači domaće momčadi tražili su način kako zaustaviti argentinsku zvijezdu, a fotografija na kojoj Luka Modrić za dres vuče Messija postala je hit na društvenim mrežama...

Modric trying to stop messi #ElClásico pic.twitter.com/bLKOgD8LTQ

Modric: can i hav ur shirt pls 😇



Messi: nah im busy, maybe later



Modric: BITCH I SAID PLEASE!!😡❗️⚡️⚡️🔫🧨 #ElClásico pic.twitter.com/Wm2mXzuQIX