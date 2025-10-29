Mnogi pričaju o tome da je iza Luke Modrića ostala teška mrlja, s ovim riječima još se nije suočio

Atalanta i Milan su odigrali 1-1 na stadionu Gewiss u Bergamu u utakmici 9. kola talijanske Serie A. Gosti su došli do vodstva već u 4. minuti, a strijelac je bio Samuele Ricci uz malu pomoć domaćeg veznjaka Edersona kojeg je lopta okrznula na putu prema vratima i malo promijenila smjer, što je onemogućilo intervenciju vratara Carnesecchija. Hrvatski kapetan Luka Modrić našao se u početnom sastavu, ali je po prvi put odigrao nešto skromniju utakmicu.

Atalanta je izjednačila u 35. minuti, kad je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio dodavač, a neobranjivo je loptu u gornji desni kut poslao Ademola Lookman. Tako je momčad Ivana Jurića već sedmi put u devet kola osvojila samo bod. Pašalić je za Atalantu igrao do 82. minute, a na drugoj strani je Luka Modrić ponovno odigrao cijelu utakmicu za Milan i u 77. minuti zaradio žuti karton.

Nažalost, Luku Modrića prvi put od dolaska u Milan kritiziraju talijanski mediji ali i navijači rossonera. Navijačka stranica Sempre Milan u naslovu ističe Modrićevu nesvakidašnju grešku nakon koje je pokrenut akcija za izjednačujući gol Atalante.

- Rossoneri su dobro krenuli i poveli u prvom poluvremenu, ali greška Luke Modrića omogućila je Lookmanu da izjednači. Luka Modrić odigrao je gotovo savršenu utakmicu po viziji i taktičkoj inteligenciji, no njegova pogreška pri izlasku s loptom donijela je gol izjednačenja Atalanti. Teška mrlja u inače hvalevrijednoj predstavi - navodi se.

Milanovi navijači na društvenim mrežama imaju još više kritika: "Jako loša Modrićeva partija, ispod njegove razine", "Njegova najslabija utakmica otkako je u Milanu", "Najgora Modrićeva utakmica ove sezone", "Katastrofalna partija", "Modrić ne može igrati svaku utakmicu 90 minuta. Ne može i ne treba", neki su od komentara razočaranih navijača.