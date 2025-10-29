Talijanski mediji kritiziraju Luku Modrića, evo zbog čega: 'Nažalost...'

Luka Modrić odigrao je cijeli susret za Milan u gostujućem remiju s Atalantom (1:1) u devetom kolu talijanskog nogometnog prvenstva. S druge strane, Mario Pašalić, za Atalantu je odigrao do 82. minute kada je zamijenjen.

Samuele Ricci zabio je za Milan već u četvrtoj minuti, a konačan omjer postavio je Ademola Lookman u 35. minuti. Nigerijcu je to bio prvi pogodak ove sezone, za koji mu je loptu pravovremeno dodao Mario Pašalić.

Talijanski portal Sempre Milan, specijaliziran za praćenje rossonera, ocijenio je da je ovo bila Modrićeva najslabija utakmica otkako je stigao u klub. Hrvatski veznjak dobio je ocjenu 5,5, jednaku većini svojih suigrača.

"Nažalost, bez dileme, ovo je bila najlošija Modrićeva predstava u dresu Milana. Dodavanja su mu bila vrlo neprecizna, osobito u prvom poluvremenu, a jedno loše dodavanje prethodilo je Atalantinu pogotku. Uz to, nije se uključivao u izgradnju igre kao što to inače zna", navodi Sempre Milan u svojoj analizi.