HRVATSKI KAPETAN

Talijanski mediji kritiziraju Luku Modrića, evo zbog čega: 'Nažalost...'

29.10.2025.
u 08:01

"Nažalost, bez dileme, ovo je bila najlošija Modrićeva predstava u dresu Milana. Dodavanja su mu bila vrlo neprecizna, osobito u prvom poluvremenu, a jedno loše dodavanje prethodilo je Atalantinu pogotku. Uz to, nije se uključivao u izgradnju igre kao što to inače zna", navodi Sempre Milan u svojoj analizi.

Luka Modrić odigrao je cijeli susret za Milan u gostujućem remiju s Atalantom (1:1) u devetom kolu talijanskog nogometnog prvenstva. S druge strane, Mario Pašalić, za Atalantu je odigrao do 82. minute kada je zamijenjen.

Samuele Ricci zabio je za Milan već u četvrtoj minuti, a konačan omjer postavio je Ademola Lookman u 35. minuti. Nigerijcu je to bio prvi pogodak ove sezone, za koji mu je loptu pravovremeno dodao Mario Pašalić.

Talijanski portal Sempre Milan, specijaliziran za praćenje rossonera, ocijenio je da je ovo bila Modrićeva najslabija utakmica otkako je stigao u klub. Hrvatski veznjak dobio je ocjenu 5,5, jednaku većini svojih suigrača.

"Nažalost, bez dileme, ovo je bila najlošija Modrićeva predstava u dresu Milana. Dodavanja su mu bila vrlo neprecizna, osobito u prvom poluvremenu, a jedno loše dodavanje prethodilo je Atalantinu pogotku. Uz to, nije se uključivao u izgradnju igre kao što to inače zna", navodi Sempre Milan u svojoj analizi.

Sopić se javio za VL i komentirao vijest da postaje novi trener Osijeka: Evo što nam je rekao

Sopić se javio za VL i komentirao vijest da postaje novi trener Osijeka: Evo što nam je rekao

ML
mladaklada
08:22 29.10.2025.

Ah, taj nogomet i ti prevrtljivi mediji. Jedan dan si kralj, sutradan si ništarija.

