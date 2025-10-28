Pašalić asistirao za remi Atalante protiv Milana, Modrić i dalje ključan

Luka Modrić odigrao je cijeli susret za Milan u gostujućem remiju s Atalantom (1:1) u devetom kolu talijanskog nogometnog prvenstva. S druge strane, Mario Pašalić, za Atalantu je odigrao do 82. minute kada je zamijenjen.



Samuele Ricci zabio je za Milan već u četvrtoj minuti, a konačan omjer postavio je Ademola Lookman u 35. minuti. Nigerijcu je to bio prvi pogodak ove sezone, za koji mu je loptu pravovremeno dodao Mario Pašalić.

Naš veznjak u dresu Atalante bio je jedan od najboljih igrača momčadi koju vodi hrvatski trener Ivan Jurić. Atalanta je tako ostala jedina neporažena momčad u ligama petice ove sezone. Pašalićeva momčad nalazi se šestom mjestu prvenstvene ljestvice s 13 bodova, dok je Milan treći s 18 bodova, isto koliko ima i Roma s boljom razlikom pogodaka. Na vrhu je Napoli koji u devet odigranih utakmica ima 21 bod. ..

Prije ove utakmice igrao je i vodeći Napoli te slavio 1-0 na gostovanju kod Leccea. Kamerunski veznjak Frank Anguissa postigao je pobjednički pogodak u 69. minuti.

Domaća momčad je imala priliku povesti u 56. minuti, ali je vratar Napolija Vanja Milinković-Savić obranio kazneni udarac koji je izveo Francesco Camarda.