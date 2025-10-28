Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
HRVATSKI DERBI

Pašalić asistirao za remi Atalante protiv Milana, Modrić i dalje ključan

Serie A - Atalanta v AC Milan
Daniele Mascolo/REUTERS
Autor
Željko Janković
28.10.2025.
u 23:03

Luka Modrić odigrao je cijeli susret za Milan u gostujućem remiju s Atalantom (1:1) u devetom kolu talijanskog nogometnog prvenstva. S druge strane, Mario Pašalić, za Atalantu je odigrao do 82. minute kada je zamijenjen.spor

Luka Modrić odigrao je cijeli susret za Milan u gostujućem remiju s Atalantom (1:1) u devetom kolu talijanskog nogometnog prvenstva. S druge strane, Mario Pašalić, za Atalantu je odigrao do 82. minute kada je zamijenjen.


Samuele Ricci zabio je za Milan već u četvrtoj minuti, a konačan omjer postavio je Ademola Lookman u 35. minuti. Nigerijcu je to bio prvi pogodak ove sezone, za koji mu je loptu pravovremeno dodao Mario Pašalić.

Sopić se javio za VL i komentirao vijest da postaje novi trener Osijeka: Evo što nam je rekao

Naš veznjak u dresu Atalante bio je jedan od najboljih igrača momčadi koju vodi hrvatski trener Ivan Jurić.  Atalanta je tako ostala jedina neporažena momčad u ligama petice ove sezone. Pašalićeva momčad nalazi se šestom mjestu prvenstvene ljestvice s 13 bodova, dok je Milan treći s 18 bodova, isto koliko ima i Roma s boljom razlikom pogodaka. Na vrhu je Napoli koji u devet odigranih utakmica ima 21 bod.  ..

VEZANI ČLANCI: 

Prije ove utakmice igrao je i vodeći Napoli te slavio 1-0 na gostovanju kod Leccea. Kamerunski veznjak Frank Anguissa postigao je pobjednički pogodak u 69. minuti.

Domaća momčad je imala priliku povesti u 56. minuti, ali je vratar Napolija Vanja Milinković-Savić obranio kazneni udarac koji je izveo Francesco Camarda.

Ključne riječi
pašalić Modrić Atalanta Milan Serie A Italija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja