MMA prihvaćen od Svjetskog hrvačkog saveza i dobro napreduje u nastojanju da postane priznati sport

U kalendaru Svjetske hrvačke federacije (UWW) termin između 17. i 19. listopada određen je za Svjetsko seniorsko prvenstvo u amaterskom MMA.

O amaterskom MMA u svijetu do sada su skrbile dvije svjetske federacije: GAMMA i IMMAF. Između njih se vodila mrtva trka. Prošle godine GAMMA je napravila suradnju s UWW-om i pomaknula granice prema priznanju MMA kao sporta. UWW je na međunarodnoj razini prihvatio MMA i uvrstio ga u svoje discipline što je ogroman korak prema uvrštavanju MMA u nomenklaturu sportova odnosno priznanje kao sporta.

U Republici Hrvatskoj, nacionalni MMA savez bio je jedan od saveza osnivača GAMMA-e i kao takav je dobio dozvolu do Hrvatskog hrvačkog saveza (koji je legitimni član UWW-a) da pod svojom ingerencijom ima MMA u RH i da kao takav u UWW-u zastupa Hrvatsku. Takvo rješenje je u svim zemljama koje imaju svoje MMA saveze koji djeluju unutar GAMMA-e.

Upravno vijeće Hrvatskog MMA saveza imenovalo je Bernarda Bana za izbornika Hrvatske MMA reprezentacije koji će poslije MMA turnira, što će se održati 21. lipnja, okupiti članove tima koji će zastupati Hrvatsku na predstojećem svjetskom prvenstvu.

Tim povodom popričali smo s izbornikom Banom i predsjednikom Hrvatskog MMA saveza Željkom Banićem kojeg nije iznenadio takav razvoj situacije s MMA, da ga preuzme Svjetski hrvački savez.

- Ne nije me iznenadio. S obzirom na to da sam od osnivanja GAMM-e obavljao dužnost glavnog tajnika sudjelovao sam u konačnoj odluci da se uklopimo u postojeći jaki savez koji je već priznat. Vodili smo pregovore s više priznatih međunarodnih saveza ali na kraju je najbolji dogovor ispao s UWW-om. Odluku o tome je prihvatilo upravno vijeće UWW-a prošle godine na kongresu u Tirani, 28. listopada, prilikom Svjetskog prvenstva, a već ove godine organiziraju svjetsko prvenstvo za MMA. To je dalo mogućnost svim članicama GAMMA-e da naprave dogovor na nacionalnoj razini s hrvačkim savezima. Hrvatski hrvački savez je prihvatio da za MMA u Hrvatskoj bude nadležan Hrvatski MMA savez, koji će, moram reći, iduće godine navršiti 20 godina rada. A to ga čini najstarijom MMA organizacijom u Hrvatskoj ali i u svijetu ako govorimo o amaterskim savezima. Sav taj razvoj događaja je doveo da moramo pripremiti reprezentaciju Hrvatske za predstojeće svjetsko prvenstvo.

Za početak je trebalo odabrati izbornika.

- Da tako je i izabrali smo Bernarda Bana s obzirom na njegovo dugogodišnje iskustvo, a moram i priznati da je njegov klub uvijek broji najviše natjecatelja. Također bi istakao da većina ljudi koja danas djeluje na MMA sceni bilo kao natjecatelji ili kao treneri ili kao profesionalci u nekom momentu su bili pod Bernardovom palicom tako da je izbor bio u stvari dosta lagan.

A što nam negdašnji hrvački olimpijac imao kazati za svoju novu ulogu?

- Vjerujem da neću imati problema s obzirom na to da jako dobro poznam domaću MMA scenu, kako amatersku tako i profesionalnu. Očekujem da ću na natjecanju koje imamo 21. lipnja još izbistriti sliku oko pojedinih nedoumica.

Izbornik Ban o konkretnim imenima nije htio govoriti.

- Pa ne bi još izlazio s imenima pogotovo jer još nisam dobio službeni pravilnik Svjetskog prvenstva. Moraju mi službeno potvrditi hoće li svjetsko prvenstvo biti na strunjači po UWW pravilniku ili u kavezu po postojećem GAMMA pravilniku. Najvjerojatnije će biti na strunjači što samo po sebi traži malo drugačiji tip boraca koji ne računaju na pritisak uz ogradu. Dakle, popis reprezentativaca objavit ću u onom trenutku kada dobijemo službeni pravilnik natjecanja. To nam je jako bitno ako želimo ostvariti rezultat. Moramo dobro biti upoznati s svim detaljima pravila, kako se ono kaže uspjeh se vidi u detaljima.