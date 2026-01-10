Naši Portali
SERIE A

Mario Pašalić primio loptu na centru u 95. minuti pa zabio za pobjedu Atalante

10.01.2026.
u 23:16

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić odigrao je cijelu utakmicu za Torino, dok je Mario Pašalić zaigrao za Atalantu od 79. minute i zabio drugi gol ove sezone.

Nogometaši Atalante u svom su Bergamu pobijedili Torino 2-0 u posljednjem subotnjem susretu 20. kola talijanske Serie A. U tvrdoj utakmici Atalanta je povela već u 13. minuti golom belgijskog igrača De Ketelaerea i taj je rezultat stajao sve do 95. minute. Tada je loptu na sredini terena primio hrvatski nogometaš Mario Pašalić kojem je bio otvoren i prazan put sve do suparničkih vrata. Pašalić je mirno obavio egzekuciju i zabio za konačnih 2-0.

S ta tri boda Atalanta se nije pomakla na ljestvici, ostala je na sedmom mjestu, dok je Torino i dalje na 12. poziciji.

Nogometaši Rome na svom su Olimpicu nadjačali Sassuolo s 2-0. Roma je bila bolja, pogotovo u drugom poluvremenu, a dominaciju je u pogodak pretočila tek u 76. minuti. Lijepu je asistenciju upisao Soule, dok je glavom Kone svladao suparničkog vratara i pogodio za 1-0. Odmah nakon toga je uslijedila kompletna odluka ogleda, Soule je neometan s desetak metara pogodio za 2-0.

Privremeno je Roma skočila na treće mjesto ljestvice i ima isti broj bodova kao drugi Milan. Inter je prvi s tri boda više.

U napetom i žestokom ogledu nogometaši Coma i Bologne su remizirali 1-1, a domaći junak bio je hrvatski reprezentativac Martin Baturina. Sve do 94. minute Bologna je s igračem manje čuvala vodstvo 1-0, ali je u tom trenutku domaće navijače razveselio Baturina.

Prvi pogodak na ogledu postigao je Cambiaghi u 49. minuti, a brzo nakon toga isti je igrač svoju momčad stavio na veliko iskušenje. U 60. minuti je Cambiaghi pocrvenio zbog udaranja suparničkog igrača laktom, a Como je sve do kraja žestoko napadao i tražio preokret ili barem bod.

Baturina je u igru ušao u 84. minuti, a deset minuta kasnije je sjajno pogodio s vrha šesnaesterca, pod gredu u suprotni kut, za konačnih 1-1. Bio je to njegov drugi pogodak u dresu Coma ove sezone. Vratar Nikola Čavlina i Ivan Smolčić ostali su na domaćoj klupi za pričuve, baš kao i Nikola Moro na gostujućoj.

Como je ostao šesti na ljestvici, kao i Bologna na osmom mjestu.

Udinese i Pisa su remizirali 2-2 u dvoboju gdje za goste nije branio hrvatski golman Adrian Šemper već je s klupe pratio osvajanje boda svoje momčadi.

Gosti su poveli u 13. minuti golom Tramonija, ali do odmora je Udinese već okrenuo rezultat u svoju korist. Prvo je Kabasele izjednačio u 19., dok je u završnici prvog poluvremena dosuđen jedanaesterac za domaćina, a Davis je bio precizan za 2-1 Udinesea. U nastavku je pao samo jedan gol, a Meister je u 67. minuti zabio za konačnu podjelu bodova. Pisa je ostala posljednja na ljestvici.

Nedjeljni parovi ovog kola su Lecce - Parma, Fiorentina - Milan, Verona - Lazio i u velikom derbiju Inter - Napoli. U ponedjeljak se igraju još dvije utakmice, a sastaju se Genoa - Cagliari i Juventus - Cremonese.

