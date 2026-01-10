Niko Kovač jednim potezom oduševio njemačku novinarku: 'On je jedan od rijetkih'

Utakmica 16. kola Bundeslige između Eintracht Frankfurta i dortmundske Borussije ostat će zapamćen po dvije stvari: velikom broju golova (rezultat 3:3) i pljusku koji je dobro natopio teren, igrače, trenere... Momčad Nike Kovača povela je u 10. minuti preko Maxa Beiera, a 12 minuta kasnije Can Uzun je realizirao kazneni udarac za izjednačenje. U 68. minuti Felix Nmecha ponovno je donio prednost Borussiji, ali samo tri minute kasnije ponovno izjednačuje Younes Ebnoutalib. Potpuni preokret Eintrachtu donio je Mahmoud Dahoud u drgoj minuti sudačke nadoknade, a bod Borussiji osigurao je Carney Chuwkuemeka u 95. minuti.

Bila je ovo posebno emotivna utakmica i za hrvatskog stručnjaka kojem je Eintracht bio prvi klub koji je vodio u Njemačkoj i s kojim je osvojio kup 2018. Nakon toga vodio je još i Bayern, Wolfsburg i sada Borussiju.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bivši hrvatski izbornik nakon utakmice oduševio je i lijepom gestom prema novinarki Andrei Kaiser. Ona je tradicionalno uzimala izjave trenera i igrača nakon susreta, ali jaka kiša joj je to itekako otežavala. Zatim je stigao Kovač koji joj je odlučio uvelike olakšati.

- Postoje različiti tipovi muškaraca, a Niko Kovač je jedan od onih rijetkih; pravi džentlmen. Drži mi kišobran cijelo vrijeme, što mi je super simpatično. Niko, hvala ti na tome - ispričala je Kaiser.

Zanimalo ju je i za koji je klub iz terceta Eintracht-Bayern-Borussia najviše vezan:

- Iskreno moram reći, sva tri kluba su sjajna. Ali Frankfurt je bio moja prva stanica u Bundesligi. Ovdje sam ostavio svoje srce - rekao je Kovač.