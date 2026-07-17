Mladi stoper napušta Dinamo: Iznenadio je izborom novog kluba

Moreno Živković napustio je zagrebački Dinamo i karijeru će nastaviti u Rijeci, objavio je maksimirski klub na svojim službenim kanalima. 22-godišnji stoper nikada se nije uspio do kraja etablirati kao član udarne jedanaestorke na Maksimiru pa se odlazak čini kao logičan izbor.

Ranije u karijeri kali se na posudbi u Lokomotivi, a prošlu sezonu proveo je u Vukovaru. Tamo je, igrajući za momčad koja je ispala iz lige, očito dovoljno impresionirao čelnike Rijeke da ga oni odluče dovesti. Može se reći kako su posljednja dva hrvatska prvaka ovog ljeta zamijenila stopere budući da je Stjepan Radeljić stigao na Maksimir, a Živković na Rujevicu.

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Živkovića Transfermarkt cijeni na 350 tisuća eura. U karijer ima čak 13 nastupa za hrvatsku reprezentaciju do 21 godine, a nada se kako će se u Rijeci nastaviti razvijati i doći do onoga što mu je nedostajalo u Dinamu - minuta u prvoj postavi.