Ministarstvo otkrilo istinu o jezivom pronalasku kostiju u Slavoniji: Evo što su pokazali forenzički nalazi

Pronađeni ljudski posmrtni ostatci na području Općine Bukovlje iz povijesnog su razdoblja starijeg od stotinu godina, priopćilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja, te će postupanje i brigu o lokaciji preuzeti institucije u čijem je djelokrugu zaštita kulturne i povijesne baštine.

S obzirom na nedavne medijske objave i novinske članke koji spekuliraju o podrijetlu i okolnostima pronalaska ljudskih posmrtnih ostataka u šumi kod naselja Ježevik, na području Općine Bukovlje, Ministarstvo u četvrtak u priopćenju "s ciljem točnog i objektivnog informiranja javnosti" navodi da su odmah po zaprimljenom saznanju, njihovi djelatnici u suradnji s Policijskom upravom Brodsko-posavske obišli su lokaciju te proveli preliminarni forenzičko-antropološki pregled pronađenih kostiju.

"Na temelju stručnog pregleda i morfoloških karakteristika ostataka, utvrđeno je kako pronađene kosti ne pripadaju razdoblju za koje je nadležno Ministarstvo hrvatskih branitelja, već potječu iz povijesnog razdoblja starijeg od stotinu godina", stoji u priopćenju.

Ministarstvo pritom podsjeća da je u nadležnosti njihove Uprave za zatočene i nestale istraživanje, ekshumacija i identifikacija žrtava iz razdoblja Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja te Domovinskog rata.

"S obzirom na to da se u ovom slučaju radi o arheološkom, odnosno starijem povijesnom nalazu, daljnje postupanje i brigu o lokaciji preuzet će nadležne institucije u čijem je djelokrugu zaštita kulturne i povijesne baštine", navelo je Ministarstvo hrvatskih branitelja.