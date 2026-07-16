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SABLAZNO OTKRIĆE

Ministarstvo otkrilo istinu o jezivom pronalasku kostiju u Slavoniji: Evo što su pokazali forenzički nalazi

Ilustrativna fotografija
IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS
VL
Autor
Robert Koren/Hina
16.07.2026.
u 16:47

"Na temelju stručnog pregleda i morfoloških karakteristika ostataka, utvrđeno je kako pronađene kosti ne pripadaju razdoblju za koje je nadležno Ministarstvo hrvatskih branitelja, već potječu iz povijesnog razdoblja starijeg od stotinu godina", stoji u priopćenju.

Pronađeni ljudski posmrtni ostatci na području Općine Bukovlje iz povijesnog su razdoblja starijeg od stotinu godina, priopćilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja, te će postupanje i brigu o lokaciji preuzeti institucije u čijem je djelokrugu zaštita kulturne i povijesne baštine.

S obzirom na nedavne medijske objave i novinske članke koji spekuliraju o podrijetlu i okolnostima pronalaska ljudskih posmrtnih ostataka u šumi kod naselja Ježevik, na području Općine Bukovlje, Ministarstvo u četvrtak u priopćenju "s ciljem točnog i objektivnog informiranja javnosti" navodi da su odmah po zaprimljenom saznanju, njihovi djelatnici u suradnji s Policijskom upravom Brodsko-posavske obišli su lokaciju te proveli preliminarni forenzičko-antropološki pregled pronađenih kostiju.

"Na temelju stručnog pregleda i morfoloških karakteristika ostataka, utvrđeno je kako pronađene kosti ne pripadaju razdoblju za koje je nadležno Ministarstvo hrvatskih branitelja, već potječu iz povijesnog razdoblja starijeg od stotinu godina", stoji u priopćenju.

Ministarstvo pritom podsjeća da je u nadležnosti njihove Uprave za zatočene i nestale istraživanje, ekshumacija i identifikacija žrtava iz razdoblja Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja te Domovinskog rata.

"S obzirom na to da se u ovom slučaju radi o arheološkom, odnosno starijem povijesnom nalazu, daljnje postupanje i brigu o lokaciji preuzet će nadležne institucije u čijem je djelokrugu zaštita kulturne i povijesne baštine", navelo je Ministarstvo hrvatskih branitelja.

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Ilustrativna fotografija
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Ključne riječi
Bukovlje pronađene kosti Ministarstvo branitelja

Komentara 1

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EU
eurofil55
17:01 16.07.2026.

"Sad će nam crni "dompoljubi" objasniti da se radi o nevinim ustasama koje su mučki ubili partizani opremljeni vremeplovom, tako da su ih mogli bacat nazad kroz vrijeme da prikriju tragove. Nekakav partizanski time travellers bataljun.".

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