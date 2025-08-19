Naši Portali
Sachia Vickery

Mlada zvijezda šokirala svijet! Objavljuje na stranici za odrasle, a spoj naplaćuje 1000 dolara

FRA, WTA Tour, French Open 2024
Foto: EXPA/ Pressesports/ Nicolas Luttiau
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
19.08.2025.
u 21:40

Platformu sada vidi kao način da osigura stabilan prihod u trenucima kada nije aktivna na turnirima

Američka tenisačica Sachia Vickery, trenutno 559. na WTA ljestvici, otvorila je profil na platformi OnlyFans, nazivajući tu odluku neočekivanom, ali vrlo unosnom. Iako u početku nije planirala baviti se sadržajem na platformi, promijenila je mišljenje zbog financijske koristi i osobnog zadovoljstva.

Vickery je izjavila da je to “najlakše zarađen novac u njezinom životu” te da je ne zanimaju tuđa mišljenja. Dodala je i da više ne pristaje na spojeve bez prethodnog pologa, tražeći 1.000 dolara kako bi izbjegla loša iskustva iz prošlosti.

FOTO Vrući prizori! Naša pjevačica pokazala obline u tangicama: 'Ni Meštrović te ovakvu ne bi isklesao'
FRA, WTA Tour, French Open 2024
1/15

Otkrila je i da ju je iznos koji je zaradila u prva dva dana na OnlyFansu potpuno iznenadio. Platformu sada vidi kao način da osigura stabilan prihod u trenucima kada nije aktivna na turnirima.

Vickery se na kvalifikacijama za US Open vraća na teren nakon pol godine pauze. U aktualnoj sezoni ostvarila je tri pobjede, uključujući dvije na Australian Openu, dok su joj najbolji rezultati u karijeri polufinala WTA turnira u Aucklandu i Monterreyju 2018. godine.

Poznata je i po obiteljskim vezama s LeBronom Jamesom preko bivšeg očuha, a njegovu majku Gloriju opisuje kao osobu blisku poput članice obitelji.

