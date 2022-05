Mislav Oršić ovim riječima probudio nadu u navijačima Dinama! "Ne bih se bunio..."

Mislav Oršić bio je na rubu odlaska u Burnley ove zime za desetak milijuna eura, ali u Dinamu su mu taj transfer stopirali nakon razgovora, što se pokazalo punim pogotkom jer radi se o najbitnijem igraču plavih, igraču bez kojeg možda ne bi bilo ništa od titule prvaka. Kao što možda s Oršićem Burnley ne bi uoči posljednjeg kola strepio oko ostanka u ligi...

Ove sezone zabio je 13 golova i upisao tri asistencije u Prvoj HNL, a posebno se iskazao ponovno u Europi. Ukupno, zabio je pet golova, od toga četiri u Europskoj ligi, gdje je i triput asistirao. U Kupu je zabio jedan gol u dvije utakmice.

Trenutna vrijednost mu je, prema Transfermarktu, 11 milijuna eura i najizgledniji je odlazni transfer Dinama ovog ljeta. Ili?

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 08.05.2022., Zagreb, stadion u Maksimiru - Hrvatski Telekom Prva liga, 34. kolo, GNK Dinamo - NK Osijek. Mislav Orsic Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

- Nikad se ne zna hoću li ostati ili otići. Potpisao sam ugovor na još četiri godine i ako ostanem tu, bit ću sretan - izjavio je za Dnevnik Nove TV Oršić pa dodao što želi u nastavku karijere:

- Normalno da je svakom igraču san igrati u jednoj od najjačih liga svijeta. No vidjet ćemo, što će biti to se nikad ne zna. Ne bih se bunio da završim karijeru u Dinamu.

Dakle, navijači se mogu radovati zbog ovih riječi, no treba biti realan. Mislav će ove godine napuniti 30 i odlazak u inozemstvo bi mu bio posao života, vjerojatno najunosniji do kojeg bi mogao doći prije završetka karijere. Uz to, teško da bi htio propustiti priliku igrati iz tjedna u tjedan protiv ponajboljih na svijetu...

Ali, ljubav nikad ne treba podcijeniti, a njegova prema Dinamu uistinu je jaka!

