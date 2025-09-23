Ministar Glavina, u središtu Zagrebu, otvorio Europski tjedan sporta

Europski tjedna sporta slavi desetu obljetnicu a kao takav krenuo je iz središta Zagreba na Cvjetnom trgu. U to ime govorili su Zrinka Ujević, voditeljica Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Nikolina Brnjac, europska parlamentarka te Tonči Glavina, ministar turizma i sporta u Vladi RH koji je i otvorio manifestaciju:

- Bavite se sportom, vježbajte svaki dan i vidjet ćete da to radi čuda za vaše zdravlje. Izaberite neku od aktivnosti i bit ćete i bolji ljudi.

EU Parlamentarka Nikolina Brnjac iznijela je fascinantnu brojku:

- Preko 100 milijuna eura prošlo je kroz ovu akciju. Poruka ovogodišnjeg Europskog tjedna sporta je inkluzija plus mentalno zdravlje kako bi se što češće odvajali od naših računala i mobitela.

U objašnjavanju koristi od kretanja i tjelovježbe gospođa Ujević otišla je korak dalje:

- Ovih dana slavimo kretanje te tjelesno i mentalno zdravlje. Osim toga, iz tjelovježbe proistječu i socijalni efekti i gospodarski učinak. Sve to potiče i toleranciju i timski rad. Slavimo deset godina ove kampanje a ovogodišnju provodimo uz slogan "Kreći se više, skrolaj manje".

Okretni voditelj Frano Ridjan napomenuo je okupljenom mnoštvu da pretilosti nismo baš najbolje plasirani u Europskoj uniji a podsjetio je i na onu ekonomsku računicu da se na jedan uloženi euro u tjelesnu aktivnost vraća s ušparanih osam eura.

Da bi potaknuli građanstvo na tjelovježbu akciji su se pridružili centar vaterpolske reprezentacije Luka Lončar, njegov klupski kolega Mauro Ivan Čubranić, svjetski prvak u tekvondou Marko Golubić, slalomska pobjednica Svjetskog skijaškog kupa Zrinka Ljutić ali i umirovljeni sportski asovi poput gimnastičara Marija Možnika i odbojkašice Maja Poljak.

Kada se na pozornicu popeo ambasador akcije "Be active" Mario Mlinarić on je prozvao Zrinku i Marka da mu se pridruže u demonstraciji elementarnih vježbi.

Inače, Europski tjedan sporta organiziran je oko središnjih tema: Obrazovanje, Radno mjesto, Otvoreni prostor, Sportski klubovi, Fitness centri i #BeActive Night. Za svako od navedenih okruženja organiziraju se brojne inicijative i aktivnosti na različitim razinama (europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini).

Ova inicijativa pokrenuta je kao odgovor na rezultate istraživanja koji su pokazali kako je razina tjelesne aktivnosti trenutačno u stagnaciji, a u nekim državama čak i opada. Nedostatak tjelesne aktivnosti nema samo negativan učinak na društvo i zdravlje ljudi, već uzrokuje i gospodarske troškove. Putem sporta možemo poslati snažnije poruke tolerancije i osnažiti građanstvo diljem Europe. Promicanje uloge sporta kao sredstva društvene uključenosti pomoći će u rješavanju trenutačnih izazova s kojima se suočava društvo u Europi.