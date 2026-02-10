Ove zagrebačke kućice prkose urbanizaciji! Ovo je razlog zašto izazivaju čuđenje u kvartovima

Svaku parcelu u Zagrebu danas vrebaju investitori ne bi li na području nekadašnjih malih kvartovskih kućica izgradili i prodali stanove. Ipak ima onih koje zbog svog specifičnog izgleda djeluju kao da ‘prkose’ protoku vremena, trendovima i urbanizaciji. Okružene modernim zdanjima takve kuće i dalje tiho stoje u službi nijemih svjedoka promjene.

Jedna takva šarmantna kuća nalazi se na Sveticama. Okružena je modernim stambenim zgradama, a izgledom liči na kućicu iz popularnog crtića “Nebesa” samo što u njoj ne živi djedica koji je svoj dom odbio prodati iz sentimentalnih razloga. Kuća ima četiri vlasnika – većinu ima država, a po osminu vlasništva dijele troje privatnih vlasnika.

10.02.2026., Zagreb- Kuca na adresi Svetice 40. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Uz rub park-šume Maksimir također postoji niz kuća koje su razvile inat modernoj gradnji. Jedna takva nalazi se u ulici Fakultetsko dobro, u blizini konjičkog kluba Hiperion. Kuća je vrlo upečatljiva radi svoje gradnje, simetričnih prozora, visokog krova i malog tornja u sredini koji joj daje poseban šarm. Žuta fasada koju je načeo zub vremena daje dojam kao da je zapuštena, iako upaljeno svjetlo u kući pokazuje drugačije.

Još jedna kuća, smještena na zapadu grada, prkosi modernom vremenu i čuva svoj karakter. Riječ je o žutoj kućici smještenoj na samom kraju zagrebačke Ilice. Kuća, u kojoj je nekada bio pedikerski salon, ima i svoje ime – Šmirgl. Mala kuća u romantičnom stilu stara je oko 200 godina, a preživjela je i bombardiranje u Drugom svjetskom ratu. Ova kuća ima nesretnu sudbinu te je uskoro čeka rušenje pošto se ondje planira izgraditi stambena zgrada.

10.02.2026., Zagreb - Kuca na adresi Ilica 290. Photo: Josip Regovic/PIXSELL Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Na uglu pak Rudeške i Horvaćanske ceste, odnosno pored trgovačkog centra Point u Vrbanima, nalazi se mala kuća na čijem je mjestu trebao biti glavni ulaz u navedeni centar. Zbog nemogućnosti dogovora, investitori su tada odlučili promijeniti projektne planove i izostaviti sporno zemljište, a ulaz ipak premjestili. Ova je kućica jedina ostala neporušena, a danas još uvijek stoji tik uz ovo veliko zdanje.

10.02.2026., Zagreb - Na krizanju Rudeske ceste 169 i Horvacanske ceste stoji kuca u sjeni shopping centra Point, koja vec godinama uspjesno odolijeva ubrzanoj urbanizaciji. Okruzena modernim zgradama, prometnicama i trgovackim centrom, ova kuca ostaje tihi svjedok nekadasnjeg izgleda kvarta i podsjetnik na vrijeme prije intenzivnog razvoja grada. Dok se gradski prostor neprestano mijenja, ova kuca simbolizira upornost, kontinuitet i posebnu pricu u srcu urbanog okruzenja. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

A u blizini Arene Zagreb na Laništu također se nalazi jedna stara kuća. Ona je tipičan primjer nekadašnje obiteljske gradnje kakve su se radile u tom dijelu Zagreba. Kuća je betonska, praktična i građena da traje. Danas je ona okružena modernim zgradama i svojim se izgledom ne uklapa u vizualni identitet sada modernog Laništa.