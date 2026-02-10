Nitko im nije ravan: U obitelji Prevcovih četvero djece ima olimpijsko odličje

Slovenska četvorka, dvije sportašice i dva sportaša, obranila je naslov olimpijskog pobjednika u skijaškim skokovima mješovitih ekipa. Ovaj put to su učinili Nika Vodan (jedina iz zlatnog sastava iz Pekinga), Anže Lanišek te brat i sestra Prevc, Nika i Domen Prevc.

Uz Nikinu srebrnu medalju na maloj skakaonici, ovo je sedma medalja za obitelj Prevc ili ako hoćete sedma i osma ako bismo sve zbrajali pojedinačno.

Nika Prevc tako nastavlja obogaćivati medaljaško nasljeđe svoje braće. Naime, četvero od petero djece u obitelji Prevc basi se skijaškim skokovima među kojima je najtrofejniji Peter koji je u karijeri osvojio četiri olimpijske medalje. Jednu, timsko srebro, ima i Cene a od Domena se očekuje medalja na velikoj skakaonici. Na maloj je bio tek šesti no poznato je da mu mala skakaonica puno manje odgovara za razliku od velike ili pak letaonice.

Ako se Domenova medalja dogodi bit će to prvi put u povijesti Zimskih olimpijskih igara da su brat i sestra osvojili pojedinačne medalje na istim Igrama. Doduše, i ovo ekipno zlato je prvijenac u tom svijetu.

Inače, Domen i Nika već su rekorderi po tome što su istog vikenda pobijedili na natjecanju Svjetskog kupa što se također nije dosad dogodilo kada su u pitanju brat i sestra.

Prije toga u knjige rekorda upisali su se i Domen i stariji brat Peter koji su postali prva braća koja su se našla na postolju na nekom skakačkom natjecanju u Svjetskom kupu.

Njihov otac Božidar "Dare" Prevc je međunarodni sudac u sportu s kojim je zaradio četvero od svoje petero djece. Kad je stariji, sad već umirovljeni, brat Peter krenuo pobjeđivati svi ostali su ga htjeli imitirati pa tako postoji i slika iz boravka, s trosjeda, obitelji Prevc na kojoj Peter objašnjava svojoj mlađoj brati i sestrici kako se odraziti.

Domenu je 26 godina i pred njim je, bude li to htio, još jedan olimpijski ciklus dok Nika ima 20 godina i perspektivu dominacije u ženskim skokovima.