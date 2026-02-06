Hrvatski tenisač javio se nakon poraza u Varaždinu: 'Osjećaj nije isti...'

Hrvatski tenisač, 20-godišnji Matej Dodig nakon 4-6, 6-7 (3) poraza od Elmera Mollera u prvom susretu Davis Cup dvoboja reprezentacija Hrvatske i Danske u Varaždinu izrazio je uvjerenje kako će hrvatska reprezentacija u nastavku dvoboja uspjeti preokrenuti rezultat.

"Ovo je bio moj prvi 'živi' meč za reprezentaciju, bilo mi je veliko zadovoljstvo, iskustvo i čast što sam igrao. Osjećaj naravno nije isti kao na treninzima ili u meču u kojem je rezultat nebitan. Dao sam sve od sebe, iako nisam odigrao na najvišem nivou. Prvi set sam zeznuo na svom servis gemu, a u drugom sam imao više šansi nego suparnik na protivničkom servisu. Kod mog vodstva 5-4, 15-30 on je odigrao dobra poen i tu se momentum promijenio. Nadam se da će ekipa donijeti više sreće nego ja", rekao je Dodig.

Plasman u 2. kolo Davis Cupa izborit će reprezentacija koja prva osvoji tri boda, u drugom susretu u petak za Hrvatsku igra Dino Prižmić, a za Dansku August Holmgren. Program u subotu započet će igrom parova u kojoj će Hrvatsku predstavljati Nikola Mektić i Mate Pavić, a Dansku August Holmgren i Johannes Inglidsen, dok bi potom trebali igrati Prižmić - Moller te Dodig - Holmgren.