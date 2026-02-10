Naši Portali
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Ivica Beti
Autor
Ivica Beti

Možemovci kao Jehovini svjedoci, mormoni, Crna ruža i homofili

10.02.2026. u 17:15

Tomašević – božanski, nepogrešiv i karizmatičan? Hm... Ako nisu sekta, kult ili nova religija, možda su možemovci – klika?

Jednom se može omaknuti, ali počelo se ponavljati. Na desnici su iz verbarija odlučili izvaditi riječ za koju misle da će zajedničkom protivniku nanijeti najviše štete, pa stranku Možemo sve češće nazivaju – sektom. "U Hrvatskoj vlada sloboda, a u Gradu Zagrebu zaslijepljenost Tomaševića i te njegove sekte koja želi nametnuti svoj sustav vrijednosti", kazao je neki dan Gordan Jandroković. Marin Miletić unezvijereno je objavio da je sekta Možemo podijelila milijardu kuna u četiri godine. "Srušili smo komuniste, pobijedili smo četnike u ratu, pobijedit ćemo i ovu sektu Možemo, na sljedećim izborima više ih neće biti", rekao je u zanosu, kao Mel Gibson u "Hrabrom srcu", ovog tjedna i Stipo Mlinarić. Otkud sektaštvo u hrvatskoj politici? Je li Možemo doista nešto poput Crne ruže i mormona? Sociolog i ekonomist Max Weber sekte je vidio kao dobrovoljna udruženja pojedinaca koji ispunjavaju određene vjerske kvalifikacije. Članstvo u sekti proizlazi iz dobrovoljnog prihvaćanja doktrina. Sekte, pisao je, često privlače pojedince iz marginaliziranih ili deprivilegiranih društvenih skupina. Kako građanima ne bi prva asocijacija bili Jehovini svjedoci ili subotari koji kucaju na vrata, možda bi konkretnija riječ za ocrnjivanje političkih protivnika bila – kult. To je nešto slično sekti, ali članovi često imaju ekstremnija uvjerenja i rituale.

Ključne riječi
HDZ politika Možemo! kult sekta

Avatar jeremija1
jeremija1
18:12 10.02.2026.

"Članstvo u sekti proizlazi iz dobrovoljnog prihvaćanja doktrina." - Lijepo piše u Weberovoj definiciji. To je to !

Avatar quattro formaggi
quattro formaggi
18:34 10.02.2026.

Kult Možemo bi se u medijima u ljevičarskom vlasništvu ubrzano pretvorio u "kultni Možemo" 😏 pa je sekta najispravniji naziv za te likove

Avatar Top
Top
18:46 10.02.2026.

Radi se o ljudima koji nigdje prija nisu radili osim po nekim udrugama ili su financirani iz nekakvih sumnjivih aktivnosti prvi je gradonačelnik nigdje se nije dokazao .

