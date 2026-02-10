Tko je novi HDZ-ov ministar rada? Za prijatelje empatičan, za sindikalce socijalno neosjetljiv

Cijenjeni riječki kardiolog i ravnatelj KBC Rijeka prof. Alen Ružić trebao je u dogledno vrijeme preuzeti funkciju ministra znanosti, barem se tako pričalo posljednjih mjeseci. Imalo je smisla, budući da je riječ o profesoru riječkog Medicinskog fakulteta, bivšem prorektoru riječkog Sveučilišta i čovjeku s bogatim akademskim i stručnim iskustvom te nizom nagrada i priznanja, koji se odnedavno našao i u Predsjedništvu HDZ-a.

Član stranke je od 2017., ali s pedigreom po ocu, koji je bio jedan od osnivača HDZ-a. Kako je svojedobno izjavio u Nu2, HDZ-u je pristupio zbog unutarnjeg poriva koji je dobio kada se stranka okretala europskim politikama. "Osobno sam bio oduševljen našim predsjednikom Vlade Plenkovićem i njegovim stavovima', izjavio je tada Ružić. Na izborima za župana, polučio je za HDZ nezapamćeno dobar rezultat u Primorsko-goranskoj županiji, pokazavši u kampanji lice značajno tvrđe od onog nasmijanog, susretljivog i blagog, kakvo obično ima za svoje pacijente i suradnike.

Kad je dojučerašnjeg ministra socijalne i radne politike dotukao neuspjeh i sudovi mu poništili odluke, premijer je pod hitno izvukao asa iz rukava postavivši Ružića na čelo Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Mnogi će reći da ga time nije usrećio i da će doktoru trebati puno da obuhvati obimne, slojevite i bremenite sektore koji su ga zapali, a koji su rješenja trebali još jučer. No, dok ljudi van njegovog kruga mahom otklanjaju mogućnost da kažu koju o Ružiću, a neki od njih tvrde da ispod maske zna biti osvetoljubiv i nemilosrdan, njegovi prijatelji i suradnici nemaju trunka sumnje. Opisuju ga kao čovjeka goleme radne energije i izrazite empatičnosti.

Tanja Čorak voditeljica je ureda ravnatelja KBC-a Rijeka i v. d. rukovoditelja službe za informacijske poslove, međunarodnu i intersektorsku suradnju, a uz to i Ružićeva prijateljica iz srednjoškolskih i studentskih dana. – On je zaista rijetka pojava po pitanju predanosti radu, ima izrazitu energiju, strašno je marljiv i predan poslu, daleko više od prosječnog čovjeka. U pogonu je 24 sata i u svemu što radi napravi pomake. Jako dobro su mu razvijene organizacijske sposobnosti, ima viziju i zna postaviti sistem od središta i usmjeriti ljude kako bi dali najbolje. Pa, nije slučajno da je upravo KBC Rijeka prvi upogonio sva tri linearna akceleratora! Fantastičan je šef, odličan doktor!

Uz to ima jako izraženu empatiju i razumijevanje, pacijenti ga vole i jako su vezani za njega. Svakog će saslušati, nije rijetko da netko od zaposlenika, medicinska sestra ili spremačica, dođe k njemu s problemom, a on ima vremena za svakog, unatoč beskrajnim obavezama imat će razumijevanja za svakog. Baš je nekako satkan od empatičnosti, ona je motor koji pokreće trud koji ulaže za neki cilj. To je vidljivo ne samo kroz medicinu, nego i kod njega je stalno vidljiva briga za ljude – govori Tanja Čorak.

Novi ministar u mladosti je imao i umjetničkih sklonosti, posebno prema glumi i kazalištu, što je jasnije ako kažemo da je u ekipi bila i današnja zvijezda hrvatskog glumišta Nina Violić. Ružića je kreativnost isprva usmjerila ka režiji, čiji je studij čak i upisao u Pragu. No, bili su generacija maturanata olovne 1991. i okolnosti su ih uozbiljile pa je prevagnula medicina.

– Alen je uvijek bio naš dobri duh i naš čuvar. Kad god smo imali neki zdravstveni problem, od ogrebotine do teških operacija, Alenu nikada nije bilo teško u sred noći se organizirati da pomogne. Takav je on uvijek bio prema svakom čovjeku i kada je nekoga poznavao i kada nije. Želim mu svu sreću kao ministru, trebat će mu – rekla nam je Nina Violić.

Prof. Alemka Brnčić Fischer, pomoćnica ravnatelja KBC-a Rijeka, prisjeća se studentskih dana i zajedničkog rada na bolničkoj hitnoj. – Ja na ginekologiji, Alen na kardiologiji. Kao izvrstan student i marljiv liječnik, mnoge su se struke otimale za njega, a on je izabrao kardiologiju. Prvo je radio u Thalassoterapiji i, kako živim u Opatiji, znam da je cijela Opatija vezana za profesora Ružića i da su se nastavili kod njega liječiti i u Rijeci. Tko jednom dođe kod njega, ne pušta ga! Vidjela sam kako razgovara s pacijentima, kako se raspituje ne samo za njihovo zdravlje nego i za članove obitelji. On uvijek ima vremena, ne znam kako, ali ima. Kad je došao za ravnatelja KBC-a, nije bilo osobe u ovoj ustanovi koja nije bila sretna. On je stvarno čovjek s velikim Č, to vam svi kažu! Nitko nema problem doći k njemu a on će primiti svakog, suradnika ili pacijenta – govori prof. Brnčić Fischer.

Ističe pritom njegovu vještinu motiviranja ljudi što stvara, kaže, sjajnu radnu atmosferu. – Strašno je motivirajuć. Sluša vas kad pričate i počne se smiješiti jer je u mislima već našao rješenje i to takvo rješenje kojim su svi zadovoljni. Recimo, imate tri stranke koje međusobno ne razgovaraju, a on svojim rješenjem postigne da se na kraju svi smiju i svi su zadovoljni. Ne znam kako nazvati tu sposobnost, ali on problem riješi s osmijehom, učinkovito i na zadovoljstvo svih – opisuje prof. Brnčić Fischer te zaključuje kako su sve njegove kvalitete dobra predispozicija za rad u resoru koji mu je dodijeljen.

S njom se ne slaže Radmila Belobrajdić Čahut, predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske. – Ružić nije socijalno osjetljiv i resor koji ga je dopao za njega je špansko selo! Ništa dobro ne mogu reći o njemu. Devastirao je KBC financijski i kadrovski. Suradnja je bila izuzetno loša, socijalnog dijaloga nije uopće bilo. Pet radnika izbacio je na cestu, vode se radni sporovi, a KBC plaća četiri odvjetnička društva da ih vode. Zašto to ne mogu bolnički pravnici?! Prof. Lovasić, koja je dobila otkaz kao predstojnica Klinike za onkologiju i radioterapiju, dobila je prvostupanjsku presudu o vraćanju na posao, čekamo pravomoćnost, kao i odluku za medicinske sestre koje su dobile otkaz zajedno s njom. Za Ružića je ključna podobnost a ne stručnost – oštra je sindikalistica Belobrajdić Čahut.