ZA NE POVJEROVATI

Osvojio olimpijsku medalju pa u prijenosu otkrio nešto što je šokiralo sve: Najgori tjedan u životu

Biathlon - Men's 20km Individual Victory Ceremony
Matthew Childs/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.02.2026.
u 19:30

Kasnije je Laegreid objasnio da se osjećao vrlo emotivno nakon utrke, koja je uslijedila nakon smrti momčadskog kolege Siverta Guttorma Bakkena u prosincu

Norvežanin Sturla Holm Laegreid, nakon osvajanja brončane medalje u biatlonu na Zimskim olimpijskim igrama u utorak, dao je izvanredno priznanje o varanju svoje djevojke.

"Postoji netko s kim sam to želio podijeliti, a tko možda danas ne gleda. Prije šest mjeseci upoznao sam ljubav svog života - najljepšu i najljubazniju osobu na svijetu“, rekao je za norvešku državnu televiziju NRK u intervjuu uživo nakon osvajanja brončane medalje. "Prije tri mjeseca napravio sam svoju najveću grešku i prevario je. Rekao sam joj to prije tjedan dana. Bio je to najgori tjedan u mom životu.“

Ne spominjući ženu, 28-godišnji Laegreid usporedio ju je s najprestižnijom nagradom Igara.

"Imao sam zlatnu medalju u životu i vjerojatno me mnogi gledaju drugačijim očima, ali ja imam oči samo za nju. Sport je posljednjih nekoliko dana zauzeo malo drugačije mjesto u mom životu. Da, volio bih da to mogu podijeliti s njom“, kazao je Laegreid, koji je s jedim promašajem osvojio treće mjesto u muškoj olimpijskoj pojedinačnoj utrci biatlona na 20 km iza pobjednika Johan-Olava Botna i Erica Perrota iz Francuske. 

Kasnije je Laegreid objasnio da se osjećao vrlo emotivno nakon utrke, koja je uslijedila nakon smrti momčadskog kolege Siverta Guttorma Bakkena u prosincu.

Lindsey Vonn provela samo 13 sekundi na Olimpijskim igrama, ali i za to će zaraditi bogatstvo
Ključne riječi
Norveška Biatlon ZOI 2026. ZOI

