Detalji strave kod Svete Nedjelje: Mjesecima ga držao kao roba u štali i prisiljavao na težak rad

Policija sumnjiči 38-godišnjeg muškarca da je na svom imanju u Svetoj Nedjelji mjesecima iskorištavao 61-godišnjaka, prisiljavajući ga na težak fizički rad bez ikakve naknade. Kako smo i ranije pisali , žrtva je živjela u štali, u nehumanim uvjetima, a slučaj je otkriven tijekom druge policijske istrage. Prema policijskom priopćenju, osumnjičeni je sredinom prosinca 2025. godine iskoristio teško financijsko i psihosocijalno stanje 61-godišnjaka. Lažno mu je obećao plaćeni posao, a zatim ga doveo na svoje imanje i smjestio u objekt namijenjen za držanje domaćih životinja, bez osnovnih sanitarnih i higijenskih uvjeta.

Muškarac je ondje bio prisiljen svakodnevno obavljati teške fizičke poslove, brinuti se o životinjama, čistiti štalu i dvorište, istovarivati teret te prikupljati drva za ogrjev. Za sav rad, sumnja policija, nikada nije dobio nikakvu novčanu ili drugu naknadu. Zbog narušenog psihičkog stanja žrtva nije znala točnu lokaciju na kojoj se nalazi. Iako je više puta tražila da je osumnjičeni vrati kući, on je to odbijao.

Kako piše 24sata, policija je na imanje došla sredinom siječnja tijekom istrage povezane s krivotvorenim novčanicama. Tom prilikom policijski službenici zatekli su 61-godišnjaka i odmah pokrenuli postupanje. Prema istom izvoru, članovi obitelji osumnjičenog tvrdili su da nisu znali tko je muškarac niti u kakvim je uvjetima živio. Jedna članica obitelji izjavila je da ga je vidjela tek kratko te da je smatrala kako se radi o osobi koja je nekoliko dana boravila u selu.

24sata navode i da je osumnjičeni istodobno bio pod istragom zbog stavljanja krivotvorenih novčanica od 50 eura u opticaj, što je u konačnici dovelo policiju do njegova imanja. Nakon pronalaska, 61-godišnjak je zbrinut u skladu s Nacionalnim planom za suzbijanje trgovanja ljudima. Protiv 38-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a osumnjičeni se već nalazi u istražnom zatvoru. Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti ovog slučaja.