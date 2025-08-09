Mijatović: Naša želja je nikoga ne podcijeniti, nikoga ne precijeniti

Premda to krajnji rezultat možda neće sugerirati (100:71), za razliku od "šetnje" u Norveškoj, do druge pobjede u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo hrvatski košarkaši došli su uz više truda. A protiv kvalitetnije reprezentacije Danske drugačije nije niti moglo. U utakmici igranoj u njihovoj stalnoj ljetnoj bazi u Opatiji naši su pobijedili s "plus 29" i s time praktički osigurali prolaz u sljedeći krug kvalifikacija.

A da se to ne dogodi, da nam bude onemogućeno nadmetanje s Nijemcima, Izraelcima i Cipranima, slabašni Norvežani bi morali u nastavku pretkvalifikacija činiti prava čuda.

Baš kao i protiv Norvežana, niti u ovom susretu naši nisu imali priželjkivano otvaranje (10:14). Opet je to bilo pitanje defenzivnog angažmana koji je bio u početku najprimjetniji kod Smitha a kada su mu se u visokom pritisku priključili i ostali Hrvatska je napravila seriju 14:0 i otišla na mali odmor s prednošću od 10 koševa (24:14). A to je nekako koincidiralo s ulaskom u dvoranu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, velikog zaljubljenika u košarku.

s obzirom na to da su naši centri Šarić i Matković relativno brzo zaradili po tri prekršaja određeni dio prvog poluvremena peticu je igrao 203 centimetra visoki David Škara pa i u tome treba tražiti razloge izgubljenog skoka (12 naprama 17) i to uz pet napadačkih skokova visokih suparnika koji imaju igrače od 216 centimetara (Engelhardt) i 213 (Webb) centimetara.

Nakon velikog odmora, na koji su otišli sa "plus 13" (56:43), naši su neko vrijeme održavali tu prednost da bi Šarić sa svojom požrtvovnošću izborio niz bacanja koja je i realizirao za 69:55. Uz još poneku dobru obranu te dalekometnu tricu Nakića i polaganje iz prodora Radovčića, naši su krajem treće četvrtine otišli na "plus 20" (77:57).

A u toj posljednjoj četvrtini koš je zabio i 18-godišnji Ružić koji je odmarao kapetana Šarića. A novu veliku nadu hrvatske košarke došli su podržati ne samo roditelji (Barbara i Tomislav), oboje nekad vrsni sportaši, nego i djed Ivica (bivši odbojkaški izbornik) i teta Vesna (bivša odbojkašica).

Najefikasniji u hrvatskim redovima bio je naturalizirani Amerikanac Jaleen Smith (24 koša), igrač s daleko najvećom minutažom i četiri ubačene trice, kapetan Dario Šarić je zabio 18 a Toni Nakić 12 baš kao i Mario Hezonja. Dvoznamenkast je još bio i pričuvni razigravač Krešo Radovčić (11 koševa).

U danskim redovima, prednjačili su tamnoputi Dibba (17), Jensen (14) i 213 cm visoki Webb (13).

- Jako sam zadovoljan s pristupom naših igrača. Naša želja je nikoga ne podcijeniti, nikoga ne precijeniti i jedino se tako možemo plasirati na najveće svjetske smotre. Ja vjerujem da mi do tog cilja možemo samo moramo ostati skromni, gladni ali agresivni a meni je drago kada vidim da svi igrači u tome sudjeluju - kazao je hrvatski izbornik Tomislav Mijatović pojasnivši s čim je ove večeri u igri svoje momčadi bio najzadovoljniji:

- Zadovoljan sam s brojem asistencija, imali smo ih 26, ali i s brojem prisiljenih pogrešaka suparnika a njih je bilo 21. A to je proizlazilo i iz našeg visokog pritiska i to je nešto što ćemo i nadalje brusiti.

Mijatovićevi izabranici u nedjelju će imati slobodan dan a u ponedjeljak će nastaviti s pripremama za sljedeću pretkvalifikacijsku utakmicu, onu protiv Norveške, koja se igra sljedeće subote u istoj opatijskoj dvorani.