Hrvatski košarkaši uvjerljivi protiv Danske, slavili su s plus 29

Hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je drugu pobjedu u skupini D pretkvalifikacija za odlazak na SP 2027., u Opatiji su svladali Dansku sa 100-71 (24-14, 32-29, 21-16, 23-12).

Nakon uvjerljivih +33 kod Norveške time je Hrvatska ostvarila novo uvjerljivo slavlje u skupini s tri reprezentacije.

Premda je bilo mučenja u prvoj četvrtini za Hrvatsku kraj uvodne dionice igrači Tomislava Mijatovića su dočekali uz veliku prednost 24-14. Daleku tricu sa zvukom sirene pogodio je Smith. Do velikog odmora su se obje reprezentacije raspucale. Hrvatska je održavala dvoznamenkastu prednost i uz 32-29 Hrvatska je nakon druge dionice vodila 56-43.

U trećoj četvrtini Hrvatska je i definitivno prelomila ogled. Prednost je rasla i uoči posljednjih deset minuta dvoboja hrvatski košarkaši su imali velikih 77-59. U zadnjoj dionici Hrvatska je brzo pobjegla na 20 i više poena prednosti čime je formalnost odrađena.

Prvi strijelac Hrvatske bio je Jaleen Smith s 24 poena, a tome je dodao šest asistencija i dva skoka. Dario Šarić je postigao 18 koševa uz četiri skoka i pet asistencija. Mario Hezonja je ubacio 12 poena uz tri skoka i četiri asistencije. Toni Nakić je također ubacio 12 uz četiri skoka i dva dodavanja.

U redovima Danske Dibba je dao 17 poena uz četiri skoka i tri asistencije. Jensen je ubacio 14 poena.

Iduće subote Hrvatska će ponovno biti domaćin, ovaj put Norveškoj koju je već pobijedila u gostima s uvjerljivih 101-68.

Trenutačno na ljestvici Hrvatska vodi s omjerom 2-0. Danska ima pobjedu i poraz, a Norveška oba poraza.

Pretkvalifikacije za SP 2027., skupina D:

Hrvatska - Danska 100-71