VEČERAS S DANSKOM

Što znamo o protivniku Hrvatske? Nogomet i hokej na ledu i dalje su najpopularniji sportovi

Autor
Dražen Brajdić
09.08.2025.
u 18:34

U drugom kolu pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, maksimalno mobilizirani hrvatski košarkaši večeras u Opatiji (20.30) dočekuju Dansku

Nakon uvjerljive pobjede nad Norveškom (101:68), na gostovanju u Bergenu, hrvatska muška košarkaška reprezentacija danas će ugostiti najjačeg suparnika u skupini pretkvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Izabranici Tomislava Mijatovića namjerit će se večeras u Opatiji (20.30) na Dance koji su na svom parketu nadigrali Norvežane (79:61) i zasigurno će predstavljati tvrđi orah no što su bili naši prvi suparnici.

Premda je u nordijskim zemljama košarka i dalje u sjeni nogometa i hokeja na ledu, u proteklom desetljeću došlo je do porasta popularnosti kraljice igara. Ponajprije se to vidjelo na primjeru reprezentacije Finske, a potom i Švedske, a dojma smo da njihovim putem ide i Danska.

Da njihov izbornik Allan Foss može računati na dvojicu svojih euroligaških igrača, na naturaliziranog Amerikanca Shavona Shieldsa (Olimpia Milano) i najboljeg danskog košarkaša Iffea Lundberga (Partizan), imali bi naši večeras u Dvorani Marino Cvetković itekakva posla. Doduše, i ovako će ga imati više nego protiv Norvežana jer je bjelodano da su Danci kvalitetnija vrsta.

U toj pobjedi nad Norveškom, u danskom sastavu prednjačili su vanjski igrač Tobias Jensen (26 koševa, 7 skokova, 5 asista) i krilni centar Bakary Dibba (18 koševa, 6 skokova) i oni će svakako biti u središtu pozornosti obrambenih nastojanja hrvatskog sastava.

Danci na Olimpijskim igrama i Svjetskom prvenstvu nisu nastupili nikad, a posljednji put su na Eurobasketu zaigrali 1955. kada su izgubili svih osam utakmica i završili 18. od isto toliko sudionika. Nikad poslije Danci se nisu kvalificirali na veliko natjecanje, a vjerojatno neće niti sada, ali mogu predstavljati nagaznu minu za svakoga tko ih podcijeni.

Uostalom, predvođeni Lundbergom (28 koševa), Danci su u kvalifikacijama za prethodni Eurobasket pobijedili Litvu, što oni smatraju najvećom pobjedom u povijesti danske košarke.

Štimac bijesan nakon remija: 'Nije ovo ono što ja želim!' Prozvao ih je poslije utakmice
