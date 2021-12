Michieli-Tomić brani naslov protiv MC Plusa, dva Dinama igraju za broncu

U finalu ženskog turnira malonogometnog turnira Kutija šibica igrat će MC Plus Agram i Michieli-Tomić, braniteljice naslova. Za treće mjesto igrat će dva Dinama, ŽMNK i ŽNK. U prijevodu, za broncu će se nadmetati seniorke i juniorke maksimirskog kluba.

– Tu neće biti nikakvih nepoznanica. Treniramo zajedno, neke juniorke povremeno igraju za seniorski sastav u velikom nogometu. Favoriti? Ipak mislim da su to seniorke – rekla je Marija Damjanović, trenerica Dinama, trenutačno drugoplasiranog sastava Prve HL, s bodom manje od Osijeka.

Sjajna Lerotić na vratima

U prvoj utakmici ženskog polufinala MC Plus Agram pobijedio je ŽMNK Dinamo tek nakon izvođenja kaznenih udaraca. Poveo je MC Plus Agram pogotkom Monike Conjar, no Dinamo je brzo izjednačio preko svoje ponajbolje igračice Ivane Stanić. Mirisalo je na iznenađenje kada je Petra Baričević dovela Dinamo u vodstvo devet minuta prije kraja. Posljednjih pet minuta igračice MC Plus Agram igrale su bez vratarke i to im se na kraju isplatilo jer su postigle izjednačujući pogodka 1,33 minute prije kraja.

– Taman sam prije njihova pogotka htjela zvati time-out da smirim svoje igračice. Nisam stigla, one su brže postigle pogodak – istaknula je Marija Damjanović.

Kazneni udarci protekli su u znaku MC Plus Agrama. Naime, Petra Lerotić obranila je sva tri udarca dinamovkama, a na drugoj strani zabile su Makovec i Bičanić.

Senjak želi drugo slavlje

– Ne mogu reći da smo izgubile zato što su one iskusnije. Sve moje igračice itekako su iskusne. Presudila je sreća – zaključila je Marija.

U drugom polufinalu nije bilo neizvjesno bez obzira na to što je ŽNK Dinamo poveo. Na kraju je Michieli-Tomić pobijedio s 4:1.

U prvom polufinalu veteranskog dijela turnira Senjak hoteli Matan pobijedili su Podstranu s 2:0 pa će tako pokušati osvojiti drugi naslov na Kutiji. Prvi su osvojili 2017. godine, pod malo drugačijim imenom – Matan nekretnine Senjak. U drugom polufinalu Promotionplay-Domograd (Marić,Ješe, Štrok, Jakirević, Mikić, Franja, Tomić) pobijedio je osječku momčad Skripta sa 2:0. Prvi pogodak postigao je Hrvoje Štrok, a drugi Silvio Marić na dodavanje Mihaela Mikića. Promotionplay je do sada već dvaput osvajao veteransku Kutiju šibica. Bili su prvi 2015. i 2016. godine.