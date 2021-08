Messi i službeno predstavljen u PSG-u: Evo što je rekao

Lionel Messi (34) predstavljen je kao novi igrač PSG-a na konferenciji za medije na Parku prinčeva u srijedu u 11 sati.

- Za moju obitelj će ovo biti predivno iskustvo. U spektakularnom gradu smo i uživat ćemo. Opušteni smo i sretni - rekao je Messi, ali i ustvrdio:

- Svi znaju koliko mi je težak bio odlazak iz Barcelone, teško mi je i zamisliti promjenu nakon toliko vremena. No, čim sam došao ovdje, napunio sam se entuzijazmom. Oduševljen sam ovime u Parizu, uživamo i ja i moja obitelj. Sad samo želim trenirati i upoznati svoje suigrače i trenera.

Ovaj PSG je jedna od najmoćnijih momčadi ikada, a toga su svjesni i igrači. Definitivno im je cilj osvajanje Lige prvaka, a to je najavio i sam Argentinac.

- Moj cilj i san je ponovno osvojiti Ligu prvaka. Mislim da ovdje imamo momčad za ispuniti taj cilj. Imam puno prijatelja u svlačionici Parisa, a kada pogledate igrače, naravno da se uzbudite. PSG i ja imamo iste ciljeve i nadam se da ćemo ih zajedno ispuniti.

