Hrvatskoj nakon drame s Gruzijom prijete neugodni Nizozemci: Evo gdje gledati utakmicu

Hrvatska rukometna reprezentacija večeras od 18 sati igra utakmicu drugog kola skupine E na Europskom rukometnom prvenstvu. Protivnik će im biti Nizozemska, reprezentacija koja je u prvom kolu dobro namučila domaćina Švedsku iako su već u 26. minuti ostali bez najboljeg igrača Luca Steinsa. Prijenos utakmice je na RTL-u od 18 sati.

Hrvatska se u prvome kolu neočekivano mučila s Gruzijom, autsajderom skupine te su mnogi tu pobjedu unaprijed upisali, a onda ih je dočekalo neugodno iznenađenje. Hrvatska je slavila s 32:29, ali otpor Gruzijaca slomila je tek u posljednjih pet minbuta, a u prvoj polovici prvog poluvremena našla se u velikom rezultatskom zaostatku pa je čak u jednom trenutku gubila i sa šest golova razlike.

Nizozemci su pak i bez Steinsa igrali gotovo ravnoporavno protiv moćnih Šveđana. Treba dodati kako će u utakmici protiv Hrvatske moći računati na 173 cm visokog razigravača PSG-a te će od njega dolaziti najveća prijetnja Hrvatskoj. Prvi strijelac Nizozemaca u prvoj utakmici bio je Rutger Ten Velde s devet pogodaka, a definitivno treba istaknuti i Kubanca Reiniera Taboadu koji će također stvarati probleme hrvatskoj obrani.

Riječ je o, po imenima, puno snažnijoj reprezentaciji od Gruzije s kojom se Hrvatska puno mučila. Nema sumnje kako izabranike Dagura Sigurdssona čeka težak zadatak i morat će pokazati puno više nego protiv Gruzijaca kako bi upisali nova dva boda uoči posljednjeg kola sa Švedskom.