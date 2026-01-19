Naši Portali
EP RUKOMET

Hrvatskoj nakon drame s Gruzijom prijete neugodni Nizozemci: Evo gdje gledati utakmicu

Osijek: Hrvatska protiv Nizozemske u kvalifikacijskoj utakmici za Europsko rukometno prvenstvo
Dubravka Petric/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.01.2026.
u 08:56

Treba dodati kako će u utakmici protiv Hrvatske moći računati na 173 cm visokog razigravača PSG-a te će od njega dolaziti najveća prijetnja Hrvatskoj

Hrvatska rukometna reprezentacija večeras od 18 sati igra utakmicu drugog kola skupine E na Europskom rukometnom prvenstvu. Protivnik će im biti Nizozemska, reprezentacija koja je u prvom kolu dobro namučila domaćina Švedsku iako su već u 26. minuti ostali bez najboljeg igrača Luca Steinsa. Prijenos utakmice je na RTL-u od 18 sati.

Hrvatska se u prvome kolu neočekivano mučila s Gruzijom, autsajderom skupine te su mnogi tu pobjedu unaprijed upisali, a onda ih je dočekalo neugodno iznenađenje. Hrvatska je slavila s 32:29, ali otpor Gruzijaca slomila je tek u posljednjih pet minbuta, a u prvoj polovici prvog poluvremena našla se u velikom rezultatskom zaostatku pa je čak u jednom trenutku gubila i sa šest golova razlike.

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana

Nizozemci su pak i bez Steinsa igrali gotovo ravnoporavno protiv moćnih Šveđana. Treba dodati kako će u utakmici protiv Hrvatske moći računati na 173 cm visokog razigravača PSG-a te će od njega dolaziti najveća prijetnja Hrvatskoj. Prvi strijelac Nizozemaca u prvoj utakmici bio je Rutger Ten Velde s devet pogodaka, a definitivno treba istaknuti i Kubanca Reiniera Taboadu koji će također stvarati probleme hrvatskoj obrani.

Riječ je o, po imenima, puno snažnijoj reprezentaciji od Gruzije s kojom se Hrvatska puno mučila. Nema sumnje kako izabranike Dagura Sigurdssona čeka težak zadatak i morat će pokazati puno više nego protiv Gruzijaca kako bi upisali nova dva boda uoči posljednjeg kola sa Švedskom.
Nizozemska Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026.

