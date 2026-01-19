FOTO Šokantna poruka bivšeg obavještajca uoči odluke koja potresa europsku zemlju: 'Može biti prednost jer je lakše pratiti'

Britanska vlada premijera Keira Starmera nalazi se pred vjerojatnom odlukom o odobravanju gradnje golemog kineskog 'super-veleposlanstva' na lokaciji Royal Mint Court pokraj Tower Bridgea, projekta koji izaziva žestoke kontroverze već godinama. Bivši ravnatelj britanske sigurnosne službe MI5 Lord Evans iznenadio je javnost ocjenom da bi konsolidacija kineskih diplomatskih objekata u jedan veliki kompleks zapravo mogla biti povoljnija za nacionalnu sigurnost od sadašnjeg raspršenog sustava više manjih zgrada po Londonu. "Jedna velika zgrada u nekim aspektima može biti prednost jer je lakše pratiti", rekao je Evans u intervjuu za Times Radio, dodajući da su sigurnosne službe sigurno detaljno analizirale rizike.

S druge strane, kritičari upozoravaju na ozbiljne prijetnje. Prema procurjelim planovima, podzemni dio kompleksa sadržavat će čak 208 tajnih prostorija, uključujući skrivenu komoru neposredno uz kritične optičke kabele koji prenose ogromne količine financijskih i internetskih podataka između londonskog Cityja i Canary Wharfa. Strahuje se od mogućnosti prisluškivanja ili sabotaže. Prosvjedi su kulminirali u subotu 17. siječnja, kada se stotine ljudi okupilo ispred lokacije. Čelnica konzervativaca Kemi Badenoch oštro je napala vladu. "Ne želimo da zemlja koja špijunira naše zastupnike ima ovakvu super-ambasadu usred Londona. Vlada se boji Kine", kazala je.

Zanimljivo je da se protive i neki laburistički zastupnici. Devetorica ih je ovaj tjedan pisala ministru za stanovanje Steveu Reedu tražeći odbijanje projekta zbog rizika za sigurnost i mogućeg pojačanog zastrašivanja kineskih disidenata u Velikoj Britaniji. Kina je lokaciju kupila još 2018. za 255 milijuna funti, a nova ambasada bila bi najveća kineska diplomatska misija u Europi (oko 22.000 m²). Projekt je višekratno odgađan, ali sadašnja laburistička vlada izgleda spremna donijeti pozitivnu odluku najkasnije do utorka 20. siječnja – što bi, prema mnogim analitičarima, trebalo olakšati Starmerov skoriji službeni posjet Pekingu i popravak odnosa dviju zemalja, piše Independent.

Većina britanskih medija izvještava da je odobrenje gotovo sigurno. Odobrenje bi značajno olakšalo odnose uoči Starmerova prvog posjeta Kini kao premijera (očekuje se krajem siječnja, prvi takav posjet od 2018. godine). Peking je godinama blokirao modernizaciju britanskog veleposlanstva u Pekingu upravo zbog ovog spora – zeleno svjetlo bi „otključalo“ te zastoje i otvorilo vrata novim trgovinskim i tehnološkim sporazumima. Stručnjaci poput Stevea Tsanga iz SOAS-a ističu da je Kina ovaj projekt učinila prioritetom u bilateralnim odnosima.