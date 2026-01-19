FOTO U 'Život na vagi je ušla sa 124 kg, izgubila je 40 kg, a evo kako danas izgleda, život joj se potpuno promijenio
Nina Martina Korbar, nekadašnja sudionica ''Života na vagi'', neprestano inspirira svoje pratitelje impresivnom transformacijom. Svojim primjerom i korisnim savjetima i dalje pruža podršku svima koji se bore s viškom kilograma.
Prije zaruka, Nina i Mario zajedno su otvorili teretanu. U showu je Nina izgubila 40 kilograma, dok je Mario smršavio deset kilograma više. Nakon izlaska iz showa, Nina je nastavila živjeti zdravo i redovito vježbati, često objavljujući fotografije i snimke iz teretane gdje sada i sama pomaže drugima u borbi protiv viška kilograma i učvršćivanju tijela.
Godine 2023. na Instagramu je objavila usporedne fotografije iz razdoblja teške borbe s kilogramima i noviju, otkrivši da je njezina borba trajala punih 13 godina. "Zadnjih 5 godina moja borba i dalje traje, ali na drugačiji način. Da, ima uspona i padova, ali je glava promijenjena.
Treniram, biram bolje jesti, zdravije, biram jesti pametno, biram živjeti aktivno, biram živjeti punim plućima i da, nekad ne ide po planu i nekad se vratim 3 stepenice unazad, ali se onda 4 pomaknem naprijed. Ova borba je drugačija jer sam promijenila sebe kako treba i iznenadim se često koliko sam bolje", izjavila je jednom prilikom
Podsjetimo, gledateljima se predstavila sa 124 kilograma, a show je napustila s 84 kilograma, smanjivši konfekcijski broj s 56 na 42. Nina je i talentirana pjevačica, što je pokazala sudjelovanjem u showu Supertalent, nakon čega je objavila i pjesmu 'Neprocjenjivo'.