Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZNIMNO NISKA TEMPERATURA

Upaljeni alarmi zbog hladnih valova: Danima će biti ledeno, evo gdje će biti najgore

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL, DHMZ
1/7
Autor
Dora Taslak
18.01.2026.
u 23:45

Upozorenja na hladne valove koji mogu djelovati na zdravlje izdana su i za sljedećih nekoliko dana

Najniža temperatura zraka u ponedjeljak će biti većinom od -9 do -4 °C, a na Jadranu između 3 i 8 °C. Najviša dnevna bit će od -3 do 1, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 8 i 13 °C. U središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj bit će promjenjivo do pretežno oblačno, prijepodne i na sjevernom Jadranu, a u ostalim predjelima prevladavajuće sunčano. U unutrašnjosti je prijepodne mjestimice moguća i magla, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). 

Iznimno niska temperatura očekuje se u dijelu zemlje, a zbog toga je za osječku regiju izdano narančasto upozorenje. "Budite spremni na hladnoću i izrazito niske temperature. Zdravstveni rizik moguć je kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od nadležnih službi", istaknuo je DHMZ. Uz to, žuto upozorenje na snazi je za zagrebačku i karlovačku regiju. 

Upozorenja na hladne valove koji mogu djelovati na zdravlje izdana su i za sljedećih nekoliko dana. Opasnost će od ponedjeljka do srijede biti velika u osječkoj regiji, dok će kroz tjedan biti umjerena u zagrebačkoj, karlovačkoj i gospićkoj. 

Upozorenje na hladne valove koji mogu djelovati na zdravlje
Foto: DHMZ

U utorak će na Jadranu i na istoku biti pretežno sunčano, dok će se oblaci zadržavati u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. U srijedu s juga postupno slijedi naoblačenje, dok na jugu već tada mjestimice može pasti kiša, ali vjerojatnija je u četvrtak kad oborine može biti i lokalno u unutrašnjosti. Na kopnu je ponegdje moguća magla, posebice na krajnjem sjeveru. Vjetar će biti slab, još u utorak na istoku i umjeren istočni i jugoistočni. Na većem dijelu Jadrana puhat će umjerena do jaka bura, na sjeveru lokalno s olujnim udarima, na jugu i istočnjak. U srijedu će bura slabjeti, a u četvrtak će na jugu zapuhati jugo. DHMZ napominje kako će idućih dana biti hladno, u većem dijelu unutrašnjosti uz hladni val koji može djelovati na zdravlje, ali u četvrtak danju malo toplije.
Ova je namirnica u Zagrebu skuplja nego u – Londonu i Barceloni

Ključne riječi
vremenska prognoza vrijeme dhmz ledeni val

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!