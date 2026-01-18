Upaljeni alarmi zbog hladnih valova: Danima će biti ledeno, evo gdje će biti najgore

Najniža temperatura zraka u ponedjeljak će biti većinom od -9 do -4 °C, a na Jadranu između 3 i 8 °C. Najviša dnevna bit će od -3 do 1, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 8 i 13 °C. U središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj bit će promjenjivo do pretežno oblačno, prijepodne i na sjevernom Jadranu, a u ostalim predjelima prevladavajuće sunčano. U unutrašnjosti je prijepodne mjestimice moguća i magla, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Iznimno niska temperatura očekuje se u dijelu zemlje, a zbog toga je za osječku regiju izdano narančasto upozorenje. "Budite spremni na hladnoću i izrazito niske temperature. Zdravstveni rizik moguć je kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika. Slušajte i postupajte prema savjetima danima od nadležnih službi", istaknuo je DHMZ. Uz to, žuto upozorenje na snazi je za zagrebačku i karlovačku regiju.

Upozorenja na hladne valove koji mogu djelovati na zdravlje izdana su i za sljedećih nekoliko dana. Opasnost će od ponedjeljka do srijede biti velika u osječkoj regiji, dok će kroz tjedan biti umjerena u zagrebačkoj, karlovačkoj i gospićkoj.

U utorak će na Jadranu i na istoku biti pretežno sunčano, dok će se oblaci zadržavati u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj. U srijedu s juga postupno slijedi naoblačenje, dok na jugu već tada mjestimice može pasti kiša, ali vjerojatnija je u četvrtak kad oborine može biti i lokalno u unutrašnjosti. Na kopnu je ponegdje moguća magla, posebice na krajnjem sjeveru. Vjetar će biti slab, još u utorak na istoku i umjeren istočni i jugoistočni. Na većem dijelu Jadrana puhat će umjerena do jaka bura, na sjeveru lokalno s olujnim udarima, na jugu i istočnjak. U srijedu će bura slabjeti, a u četvrtak će na jugu zapuhati jugo. DHMZ napominje kako će idućih dana biti hladno, u većem dijelu unutrašnjosti uz hladni val koji može djelovati na zdravlje, ali u četvrtak danju malo toplije.