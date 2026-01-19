Hrvatski rukometaši danas imaju ključni ispit, ulog je ogroman

Hrvatska rukometna reprezentacija danas, s početkom u 18 sati izlazi na parket Malmö Arene gdje je čeka drugi i vjerojatno ključni ispit u skupini E Europskog prvenstva 2026. godine. Protivnik je Nizozemska, reprezentacija koja je na papiru autsajder, ali koja nam je u prošlosti znala zadati ozbiljne glavobolje. Ulog je ogroman jer pobjeda, uz očekivani trijumf domaćina Švedske protiv Gruzije, Hrvatskoj širom otvara vrata drugog kruga natjecanja. To bi izabranicima Dagura Sigurdssona omogućilo da u posljednje kolo i derbi sa Šveđanima uđu rasterećeni i s prilikom da se bore za prvo mjesto u skupini te prijenos maksimalnog broja bodova.

Zabijaju preko 30 pogodaka

Dakle, s druge strane parketa stajat će Nizozemska, reprezentacija koja je u posljednjem desetljeću doživjela veliku ekspanziju i prometnula se u respektabilnu europsku silu. Oni su svoj put na Euru započeli porazom od domaćina Švedske (31:36), ali rezultat ne oslikava u potpunosti stanje na terenu. Nizozemci su pružili snažan otpor favoriziranim Šveđanima i pokazali da posjeduju izniman napadački potencijal. U tom je dvoboju briljirao Rutger ten Velde s devet postignutih pogodaka, a pratili su ga Reiner Taboada sa šest i Dani Baijens s pet golova. Statistika njihovih posljednjih deset službenih utakmica, u kojima su upisali pet pobjeda i četiri poraza, uz gotovo izjednačenu gol-razliku od 316 postignutih i 317 primljenih golova, sugerira da se radi o momčadi koja igra otvoren i brz rukomet te da je sposobna parirati svima. Njihova igra u tranziciji i brzi protok lopte bit će najveća prijetnja za hrvatsku obranu.

Ono što posebno poziva na oprez jest neugodna tradicija međusobnih susreta. Iako Hrvatska u ovaj dvoboj ulazi kao viceprvak svijeta i s neusporedivo bogatijom rukometnom poviješću, statistika posljednja tri okršaja s Nizozemskom nije na našoj strani. U ta tri susreta, Nizozemci su upisali jednu pobjedu, dok su dva dvoboja završila neriješenim ishodom. Svako podcjenjivanje bilo bi pogubno, jer Nizozemska je momčad koja se hrani pogreškama suparnika i koja je tehnički dovoljno potkovana da kazni svako opuštanje. Momčad koja u prosjeku zabija 31.6 golova po utakmici zahtijeva puni angažman od prve do posljednje minute.

Nizozemska je četvrti put na europskom prvenstvu. Prije šest godina bili su 17., pa zatim 10. 2022. godine, a na prošlom prvenstvu osvojili su 12. mjesto. Izbornik im je, od kolovoza 2022. godine, proslavljeni Šveđanin Staffan Olsson koji je četiri puta bio europski, dvaput svjetski prvak i da ima tri olimpijska srebra. Prije Nizozemske, bio je asistent u PSG-u od 2016. – 2018., a osam godina je s Ola Lindgrenom zajedno vodio švedsku reprezentaciju.Ozljede nisu zaobišle ni tu zemlju jer im je otpao prvi vratar, iskusni Bart Ravensbergen. Nema ni Kay Smitsa koji je širem popisu, ali je pitanje hoće li stići zaliječiti ozljedu.

- Istina, nismo svi mogli baš lako zaspati nakon onakve utakmice protiv Gruzije. Bilo je to previše razmišljanja. Za mene to nije bilo ništa strašno ni dramatično. Uvijek su prve utakmice nervozne, s puno grča. Teško se tako brzo prebaciti iz moda treninga u mod utakmice. Kada pogledate povijest prvih utakmica hrvatske reprezentacije, svaka je bila teška. Rijetko kad je u prvoj utakmici bilo uvjerljivo – rekao je Denis Špoljarić, pomoćni trener hrvatske reprezentacije.

Dobro, tu ga moramo odmah razuvjeriti. Naime, bilo je i utakmica u kojima smo briljirali. Primjerice, na prošlom EP-u, kada smo 2024. godine na otvaranju pobijedili Španjolsku s nestvarnih deset pogodaka razlike (39:29). Lagano smo u prvoj utakmici na EP-u 2008. pobijedili Poljsku (32:27), tadašnje svjetske doprvake. Uvjerljivi smo bili dvaput protiv Bjelorusije (33:22 i 27:21) 2014. i 2016. godine, kao i protiv Srbije 2018. (32:22) u Splitu. Nije bilo stresno ni protiv Crne Gore 2020. godine (27:21) u Grazu.

Moramo i mi biti brzi

- Bitno je da smo na kraju pobijedili i da se nitko nije ozlijedio. Imali smo manjih problema kod izvođenja sedmeraca. Dva smo promašili u kritičnim trenucima. Opet, da smo pobijedili Gruziju s deset razlike, današnja utakmica s Nizozemskom bila bi "biti ili ne biti" – istaknuo je Špoljarić.

Nizozemska igra brz rukomet?

Morat ćemo onda i mi biti brzi. Jednostavno, zar ne? Najbitnije će biti da u napadu dižemo i čuvamo loptu, ne smijemo biti brzopleti i ne smijemo srljati u pogreške jer će Nizozemci svaku našu pogrešku kazniti kontrom. Natrag se moramo vraćati kao raketa – naglasio je Špoljarić.

Je li u izboru razmišljao da ubaci neke nove igrače? – Nije mi ništa rekao, ali je moguće da se to dogodi – zaključio je Špoljarić.