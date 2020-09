Medvjedev: Šansa jer nema Novaka? O njemu bih ionako mislio tek u finalu

U odsutnosti aktivnih osvajača Grand Slam naslova (njih sedmorice među kojima je i naš Marin Čilić), za prvog favorita teniskog US Opena nametnuo se 24-godišnji Danil Medvjedev. Rus je lani izgubio u finalu (poraz od Rafe Nadala u pet setova), a i ove godine igra iznimno uvjerljivo. Ušao je u polufinale nakon što je u ruskom četvrtfinalu svladao svog mlađeg sunarodnjaka Andreja Rubljova sa 7:6 (6), 6:3, 7:6 (5). Bio je to prvi meč dvojice ruskih igrača u četvrtfinalu jednog Grand Slam turnira još od onoga između Igora Andrejeva i Nikolaja Davidenka u Roland Garrosu 2007. godine.

Medvjedev je tako bez izgubljenog seta ušao među završnu četvorku na turniru. Jednostavno je pomeo Delbonisa, O’Connella, Wolfa, Tiafoea i sad Rubljova, pri čemu je u tih dosadašnjih pet mečeva samo tri puta izgubio servis.

Zverev protiv Buste

Ni jedan igrač u tzv. open eri (od 1968. godine) nije dosad osvojio muški US Open bez izgubljenog seta. Hoće li Rus nastaviti tu seriju vidjet ćemo u petak u 22 sata (po srednjoeuropskom vremenu) kada su na programu muški polufinalni dvoboji. Medvjedevljev suparnik bit će Austrijanac Dominic Thiem, drugi nositelj turnira, koji je sa 6:1, 6:2, 6:4 svladao Australca Alexa de Minaura. Mnogi tom dvoboju pridaju epitet finala prije finala jer ga doživljavaju mnogo jačim od drugog polufinala u kojem će se sastati Nijemac ruskog podrijetla Alexander Zverev i Španjolac Pablo Carreno Busta.

I Thiem ima svoje argumente u meču s Medvjedovom. Čak je tri puta dosad nastupio u Grand Slam finalima (dva puta u Roland Garrosu i ove godine na Australian Openu), ima čak 16 naslova (Medvjedev sedam), a i u međusobnim dvobojima vodi s 2-1. S time da je Rus dobio njihov posljednji dvoboj, u četvrtfinalu kanadskog Masters 1000 turnira prošle godine (6:3, 6:1).

Nakon što je ušao u polufinale, Medvjedeva su, naravno, pitali misli li da sad ima veće izglede da osvoji naslov nakon što je Novak Đoković diskvalificiran. Rus je odgovorio sljedećim riječima:

– Nisam o tome razmišljao na taj način. Novak nije bio u mojem dijelu ždrijeba i meni je prije svega bio cilj da izborim finale. E, tada bih razmišljao o njemu, ako bi on bio u finalu. I tada bih mogao reći da će mi biti lakše što njega nema. Ovako, ispred mene je polufinale i ja i dalje idem meč po meč.

Slično je govorio i Austrijanac:

– Nema Rogera, Rafe i Novaka, ali postoje Medvjedev, Zverev i Carreno Busta. Sva trojica su nevjerojatno kvalitetni igrači i svatko od njih može osvojiti naslov. A mislim i da svatko od nas zaslužuje svoju prvu krunu na Grand Slam turnirima. Svi će dati sve od sebe i to je ono što vam prvo pada na pamet. No, jednom kad zakoračim na teren, usmjeren sam samo na svoju igru, ostala trojica su zaboravljena – napomenuo je Thiem.

Što se ženskog tenisa tiče, vrijeme kao da je stalo. U polufinalu US Opena sučelile su se 38-godišnja Amerikanka Serena Williams i 31-godišnja Bjeloruskinja Viktorija Azarjenka. Njih dvije su dva puta odlučivale i o naslovu na tom turniru, u finalu su se sastale 2012. i 2013. godine i oba puta pobijedila je Serena. U međusobnim dvobojima vodi s 19:4, ali je Bjeloruskinja u New Yorku pokazala neku novu snagu. Vratila se tenisu koji je igrala prije rođenja sina Lea u prosincu 2016., a mnogi kažu da je čak i bolja. Uostalom, osvojila je turnir koji je prethodio US Openu.

Dodig igra u Kitzbühelu

Za polufinale ovogodišnjeg US Opena, 13. u karijeri, Serena je pobijedila Bugarku Cvetanu Pironkovu, koja je nastupila sa zaštićenim renkingom jer je zbog zdravstvenih teškoća pauzirala gotovo tri godine (s turnira je među ostalima izbacila i našu Donnu Vekić). Bugarka je osvojila prvi set, ali Amerikanka je potom ubacila u višu brzinu i izvojevala pobjedu 4:6, 6:3, 6:2. Azarjenka je silovito, kao nekad, sa 6:1, 6:0 izbacila Belgijku Elise Mertens.

Kao trenutačno osma tenisačica svijeta, Serena je u lovu na 24. Grand Slam naslov u karijeri. U drugom polufinalu sučelile su se Japanka Naomi Osaka i Amerikanka Jennifer Brady.

Ima tenisa, naravno, i izvan US Opena. Istaknimo uspjeh Ivana Dodiga na ATP 250 turniru u austrijskom Kitzbühelu (zemljana podloga). On i njegov partner, Slovak Filip Polašek ušli su u polufinale nakon što su sa 6:1, 1:6, 10:4 nadjačali britansko-japansku kombinaciju Bambridge/McLachlan.