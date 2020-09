Zlatko Dalić kritizirao Brunu Petkovića: Pa ne možeš takav doći u reprezentaciju

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić u razgovoru za RTL osvrnuo na minuli reprezentativni ciklus i poraze hrvatske reprezentacije od Portugala i Francuske.

- Vjerojatno sam pogriješio u pripremi utakmice, pogotovo za Portugal. Pali smo nakon 10 minuta bez trčanja i bez agresije - rekao je Dalić i dodao:

- Što bi sad trebalo biti? Da nakon svjetskog srebra i kvalifikacija za Europsko prvenstvo ja potonem? Na nema šanse. Možda netko to jedva čeka, ali to je njegovo pravo i mene to ne zanima. Ja znam svoj put i svoju ideju i od toga neću odustati. Sam ću napustiti reprezentaciju kad vidim da više ne mogu raditi taj posao.

Bruno Petković je protiv Portugala zabio gol, a zatim protiv Francuske nije ulazio u igru.

- To je bila moja odluka. Bruno Petković je ušao u Portugalu i dao je gol, ali nije spreman. Nije na nivou koji bih ja očekivao od njega. Kad dođeš u reprezentaciju, moraš biti maksimalno spreman i motiviran, pogotovo jer je njemu krenulo prvenstvo. Ne možeš doći u reprezentaciju s 20 posto kapaciteta i očekivati da ćeš igrati.