Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
TENIS

Medvedev stigao do 40. finala u karijeri

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
GO NAKAMURA/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
18.10.2025.
u 16:00

U drugom nastupu na ovom turniru, koji je od 2020. do 2023. održavan u Astani, 29-godišnji Medvjedev je stifgao do prvog finala

Ruski tenisač Danjil Medvjedev (ATP - 14.) prvi je finalist ATP 250 turnira u Almatiju, gdje u subotnjem polufinalnom meču svladao Australca Jamesa Duckwortha (ATP - 138.) sa 6-7 (8), 6-3, 6-2. 

Za Medvjedeva je to 40. finale na ATP Touru u karijeri, a drugo u ovoj sezoni, u kojoj je na turniru u njemačkom Halleu izgubio meč za trofej od Aleksandera Bublika.

U drugom nastupu na ovom turniru, koji je od 2020. do 2023. održavan u Astani, 29-godišnji Medvjedev je stifgao do prvog finala. Prije tri godine je u Astani bio prisiljen predati polufinalni meč Novaku Đokoviću nakon dva odigrana seta.

Rus će za naslov pobjednika turnira u najvećem kazahstanskom gradu igrati protiv boljeg iz drugog polufinalnog dvoboja u kojem će se susresti Francuz Corentin Moutet (ATP - 41.) i Amerikanac Alex Michelsen (ATP - 36.).

VEZANI ČLANCI: 
Ključne riječi
Finale tenis ATP Daniil Medvedev

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još