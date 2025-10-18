Naši Portali
KRITIKE ZA NAJVEĆEG

Bivši polufinalist US Opena o Đokoviću: 'Namjerno to stavlja u drugi plan, ali sada skupo plaća'

Six Kings Slam
STRINGER/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
18.10.2025.
u 15:45

Sve su češće ozljede, a dojam je kako Đoković često djeluje umorno u završnicama turnira pa je pitanje i koliko mu još dugo tijelo može podnositi zahtjeve profesionalne karijere

Novak Đoković u gubitničkom je nizu u svoja posljednja dva meča. Prvo ga je u polufinalu ATP Masters 1000 turnira u Šangaju, gdje su tenisači imali ogromnih problema s uvjetima, svladao senzacionalni pobjednik turnira Valentin Vascherot, a potom ga je Jannik Sinner izbacio s egzibicijskog turnira Six Kings Slam u Saudijskoj Arabiji.

Nastavak je to nešto lošije forme osvajača 24 Grand Slam naslova ove sezone u kojoj je osvojio samo jedan turnir, a u svakom od četiri Grand Slam turnira ispadao je u polufinalu. Zbog poznih godina, točnije 38, i činjenice da se sve teže nosi s najboljim igračima današnjice Sinnerom i Carlosom Alcarazom, postoji mnogo upitnika o nastavku njegove karijere.

Sve su češće ozljede, a dojam je kako Đoković često djeluje umorno u završnicama turnira pa je pitanje i koliko mu još dugo tijelo može podnositi zahtjeve profesionalne karijere. Svoje mišljenje podijelio je stručni sukomentator i bivši tenisač iz Južnoafričke Republike Robbie Koenig:

- To ponavljam već cijelu sezonu, još od Australian Opena. Imam osjećaj da je Novak sada više fokusiran na očuvanje zdravlja i izbjegavanje ozljeda nego na kardio pripreme. Namjerno ih možda stavlja u drugi plan kako bi očuvao tijelo, no to sada plaća - kazao je pa nastavio

- Fizički više ne izgleda kao nekad. Primjećujem da teško diše već nakon nekoliko gemova u prvom setu. To mi sugerira da više ne trenira kardio s istim intenzitetom kao ranije. Po meni, to je ključno. Novak i dalje igra tenis bolje od svih, ne mora udarati kao mlađi, ali mora ostati u vrhunskoj fizičkoj formi.

Koenig je u karijeri ostvario samo tri pobjede iz 14 mečeva u singleu i najbolji renking karijere bio mu je 262. mjesto. Bio je specijalist za parove te je osvojio pet naslova u toj konkurenciji, a igrao je i polufinale US Opena 1998.

Ključne riječi
tenis kardio Novak Đoković

