Mateša: Čudno je što ugledni revizori baš ništa nisu primijetili

Slijedom optužbi za koruptivnu hobotnicu u zaleđu Hrvatskog skijaškog saveza, dojam je da je ovo afera od koje se hrvatsko skijanje nikad neće oporaviti. Jer, ako se doista dokaže sve što se direktoru istog stavlja na teret sramota će biti trajna i neizbrisiva. Kako u očima javnosti tako i u promišljanjima marketinških stručnjaka kompanija koje se su bile voljne ulagati u skijanje.

O kolikoj reputacijskoj šteti se radi, razgovarali smo na nekoliko strana pa počnimo od ugledne komunikologinje Ankice Mamić:

– O ovome što je sada izašlo na vidjelo šuškalo se već nekoliko mjeseci i bilo je razvidno da će sve završiti komunikacijskom krizom. Doduše, nije se znalo da će biti USKOK-a i uhićenja, no kako su glasine o malverzacijama bile toliko snažne, trebalo je uspostaviti krizno komuniciranje. Guranje problema pod tepih dovelo je do toga da nije bilo artikulirane komunikacije iz Hrvatskog skijaškog saveza, a dogodila se izjava oca Zrinke Ljutić koja je samo dolila ulje na vatru. A jasno je da će sada Savez za Zrinku Ljutić i vodeće naše skijaše teže pronalaziti sredstva za pripreme i natjecanja u ovom ekstremno skupom sportu.

Završni udar na Snježnu kraljicu

Afera se rasplamsala do te mjere da bi reputacijsku štetu mogao doživjeti i cjelokupni hrvatski sport.

– Ako pogledate reakcije na društvenim mrežama, već sada se govori da je to i u svim nacionalnim savezima što sigurno nije. No, količina tih glasina koje sada izviru van i narativ koji se širi društvenim mrežama donijet će veliku štetu. A ona će biti tim veća što je sport jedno od rijetkih područja koje za nas građane ove zemlje nadilazi naše političke i svjetonazorske razlike. Jer, oko velikih sportskih uspjeha uvijek smo imali jednu vrstu društvene kohezije. Značaj sporta za Hrvatsku nadilazi same sportske rezultate i u tom smislu šteta će biti još veća. I zato je važno da se čim prije krene s nekom normalnom komunikacijom jer nisu svi krali, a oni koji jesu trebaju odgovarati. I zato je bilo važno odrediti "lice krize", osobu koja će obavještavati javnost što se poduzima kako bi se spriječilo dodatno širenje glasina – kazala je cijenjena PR stručnjakinja.

A o reputacijskoj šteti po hrvatsko skijanje, ali i ukupni sport razgovarali smo i s predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatkom Matešom.

– Šteta je po skijanje ogromna i na ovo vam neće dobro gledati potencijalni sponzori jer ovo nije nešto što vam govori da se isplati ulagati u taj konkretni sport. Šteta je to i za druge sportove, ali ne tako velika jer kompanije će procjenjivati svaka za sebe.

Šteta će biti i po revizorsku kuću, jednu od uglednijih u svijetu, koja je radila inspekcije.

– Da takvo što može trajati deset godina, pa to je cijela vječnost. Baš mi je čudno da nitko iz revizorske kuće ništa nije primijetio – pita se Mateša i odgovara i na pitanje koliko je štete naneseno čelnoj nam sportskoj kući:

– Mi ćemo imati štete ni krivi ni dužni. Nije dobar taj osjećaj da si morao nešto napraviti, a nemaš nikakav mehanizam niti je predviđeno da mi kontroliramo financijsko poslovanje saveza. I zato naše resorno ministarstvo i ministar razmišljaju o tome kako uvesti dodatne modele kontrole, ali da to čine profesionalci, a ne volonteri.

Druga je sada priča što neki koriste situaciju pa na marginama ove afere (uz medije u kojima imaju snažan utjecaj) napadaju Hrvatski olimpijski odbor. A to čine neki savezi loptačkih sportova koji bi rado preuzeli kontrolu na HOO-om jer je, pored "neposlušnog" glavnog tajnika Siniše Krajača, nemaju. U tom kontekstu je na jednoj naslovnici završio i sam Mateša koji na to odmahuje rukom, ali zato na temu utrke Svjetskog skijaškog kupa na Sljemenu kaže:

– Ovo je za Snježnu kraljicu puno teži udarac od klimatskih promjena.

Neki sami skijaški veterani misle da je s ovim Snježna kraljica pospremljena u ropotarnicu povijesti. Jer, uz pomoć ugleda obitelji Kostelić, tu utrku u Hrvatsku je doveo Vedran Pavlek i on ju je jedini mogao i vratiti. No, i prije ove afere stekao se dojam da je taj entuzijazam splasnuo, da nema više te energije koja bi tu utrku opsluživala kao nekad.

Uostalom, nema više ni gradonačelnika (ni gradske vlasti) koji je za tu utrku i njezine benefite zainteresiran. Ističe to i Ankica Mamić:

– Snježna kraljica bila je rezultat Bandićeve megalomanije. Bez obzira na uspjehe obitelji Kostelić, ulagati toliki novac u događaj koji ne možete monetizirati nije isplativo. Jer na Sljemenu nemate infrastrukturu ni za Zagrepčane, a kamoli za pozicioniranje kao skijaški centar koji bi bio privlačan turistima.

Hoće li se Pavlek vratiti?

Srećom, koliko čujemo, nisu svi odlučni preko koljena raskinuti sponzorstvo s Hrvatskim skijaškim savezom ni krenuti putem Hrvatske pošte koja više ne želi biti dijelom te priče i koja u svom ugovoru ima i antikorupcijsku klauzulu. Štoviše, neki od sponzora će, navodno, pričekati da medijska oluja prođe, da se stvari raščiste, pa će procijeniti što i kako dalje.

A da bi se stvar raščistila, Vedran Pavlek trebao bi se vratiti u Hrvatsku i braniti se ako se od svega što mu se stavlja na teret uopće može obraniti, a etiketiralo ga se glavom koruptivne hobotnice. U to ime angažirao je odvjetnicu (Laura Valković) koja je svojedobno branila Luku Modrića i brani bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša. No, ova dva slučaja izgledaju puno benignije od Pavlekova koji će, po riječima glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, morati odgovarati za, navodno opranih, 30-ak milijuna eura.